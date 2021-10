Elezioni Roma – Belfronte (Forza Italia): “Roma deve avere poteri speciali” [VIDEO]

La proposta del candidati consigliere comunale di Forza Italia Rocco Belfronte.

Rush finale per i candidati al Consiglio comunale alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre al Comune di Roma.Una campagna elettorale che si è giocata tra centro e periferia per intercettare i sogni e bisogni di una popolazione che da diversi anni deve fare i conti con le diverse criticità che la Città soffre: viabilità, trasporti, pulizia e decoro urbano sono i temi sui quali maggiormente insistono le richieste dei cittadini. Questi temi (e non solo) sono stati affrontati durante la sua campagna elettorale da Rocco Belfronte, candidato al consiglio comunale di Roma Capitale per Forza Italia, già consigliere comunale dal 2008 al 2013: “La politica deve tornare sui territori, ultimamente abbandonati. La politica deve ritornare tra la gente!” ha dichiarato il candidato forzista ai microfoni di Meteoweek.

Anche per quanto riguarda il programma, i temi di Belfronte rispecchiano le urgenze maggiormente sentite dalla popolazione.

“Ovunque io vada, ripeto: Roma ha bisogno dell’ordinario. In particolare la sicurezza e il decoro urbano sono problematiche che bisogna affrontare urgentemente”. Per quanto riguarda il dialogo con le altre grandi realtà europee e internazionali, Belfronte ritiene sia necessario che “Roma abbia poteri speciali. Roma Capitale deve avere una sorta di indipendenza economica, che la renda capace di intercettare economia e turismo”.