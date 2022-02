A causa del forte vento di questa mattina a Milano, un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccato.

Al momento i tecnici stanno verificando l’entità del danno e sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato.