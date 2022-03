Ucraina, Zelensky: “Chiudete spazio aereo se siete contro nazisti e terrorismo”

Intanto, mentre la guerra prosegue, in Turchia si incontrano Kuleba e Lavrov. I mediatori turchi sperano di riuscire a far incontrare anche i leader di Russia e Ucraina.

Torna a chiedere di “chiudere i cieli ai russi” il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intervistato da Sky News, Zelensky si rivolge alla comunità internazionale chiedendo la “no fly zone” per i russi, che definisce “nazisti”. L’Occidente deve farlo “’prima che sia troppo tardi”’. Sempre diretto agli occidentali, Zelensky ha affermato che “voi non potete decidere se chiudere o meno lo spazio aereo. Se siete contro i nazisti e contro il terrorismo, dovete chiuderli. Non aspettate che ve lo chieda tante volte, milioni di volte. Chiudete i cieli”’.

I russi bombardano a Sumy e a Kharkiv

Dai cieli nel frattempo continuano a piovere morte e distruzione sull’Ucraina. È sotto attacco la città di Okhtyrka e il villaggio di Bytytsya, nella regione di Sumy. Qui i bombardamenti russi hanno devastato interi palazzi nelle zone residenziali e danneggiato le infrastrutture civili. Lo riferisce, citato dal ‘Kiev Independent, Dmytro Zhyvytsky, a capo dell’amministrazione regionale di Sumy. Gli attacchi aerei a Okhtyrka, spiega, proseguono giorno e notte. Sono quattro invece, tra cui due bambini, i morti nella notte vicino a Kharkiv dove i russi hanno bombardato un edificio residenziale nel villaggio di Slobozhanske, nella parte sud orientale del paese. Negli attacchi è stata ferita anche una bimba di 5 anni trasportata in ospedale per le cure. Si cercano persone tra le rovine del palazzo colpito dai razzi russi.

In territorio ucraino sono stati aperti sette corridoi umanitari, tra i quali uno da Mariupol, per consentire di evacuare i civili. La comunicazione arriva dalla vice premier Iryna Vereshchuk: i corridoi, ha spiegato Vereshchuk chiedendo ai russi di non aprile il fuoco sui profughi, saranno percorribili dalle 9 di stamattina – ora ucraina – fino alle 21 di stasera.

Nuovo bollettino delle perdite nemiche da parte delle forze armate ucraine che parlano di oltre 12 mila soldati russi uccisi, anche se è impossibile al momento verificare l’attendibilità della cifra.

Kuleba e Lavrov si incontrano in Turchia, Ankara spera di portare al tavolo anche Putin e Zelensky

Mentre le armi parlano la loro lingua di morte, la diplomazia prova a fare dei timidi passi verso un accordo. Hanno raggiunto oggi Antalya, nella parte meridionale della Turchia, i due ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba. I due ministri durante l’incontro discuteranno della crisi attuale. Da parte di Erdogan è arrivato l’augurio che il confronto possa portare a “un cessate il fuoco duraturo”. Il summit tra i due ministri potrebbe essere il preludio di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo ucraino Volodymr Zelensky. A dirlo è stato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che ha spiegato che lo scopo principale della Turchia “è quello di riunire i tre leader”, incluso cioè il presidente turco Erdogan.

Sanzioni alla Russia (Credit Suisse), aiuti all’Ucraina (Fmi)

Credit Suisse informa invece che sta dando attuazione alle sanzioni decise a livello internazionale contro la Russia. La banca svizzera ha anche reso pubblica la sua esposizione in Russia, pari a 848 milioni di franchi a fine dicembre 2021.

Il Fondo Monetario Internazionale ha appena stanziato un fondo di 1,4 miliardi di dollari per aiutare il popolo ucraino colpito dalla guerra. Oltre alle perdite di vite umane e le sofferenze, ci sono già effetti economici molto pesanti, fa osservare il Fmi in una nota. Il Fondo Monetario è allarmato dall’enorme numero di profughi (2 milioni di persone in soli 13 giorni di guerra) e dalla distruzione ad ampio raggio delle infrastrutture fondamentali del paese ucraino.

Perciò il Fmi ha deciso di ricorrere allo Strumento di Finanziamento Rapido (Rfi) mettendo in campo un sostegno finanziario “equivalente al 50% della quota dell’Ucraina nel Fmi” che potrà aiutare a “soddisfare le urgenti necessità della bilancia dei pagamenti derivanti dagli impatti della guerra in corso e fornirà un sostegno critico a breve termine, svolgendo al contempo un ruolo di catalizzatore per i finanziamenti di altri partner”, spiega il Fmi.