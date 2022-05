Ecco le immagini che testimoniano i crimini della Russia a Bucha – VIDEO

Alcuni video girati nella cittadina ucraina tra il 4 e il 5 marzo svelano esecuzioni di prigionieri civili da parte dei soldati agli ordini di Vladimir Putin. Le immagini sono state diffuse dal NYT.

Il New York Times, ha pubblicato un agghiacciante video che testimonia ancora una volta i crimini di guerra compiuti dai soldati russi in Ucraina. In particolare a Bucha, città nel distretto della capitale Kiev, in cui sono stati compiuti massacri di civili da parte dell’esercito di Mosca.

Nelle immagini si vedono alcuni soldati che conducono un gruppo di uomini, almeno 8, all’esterno di un edificio. Queste persone appaiono in coda, una mano sopra la testa china e l’altra agganciata alla cintura del compagno davanti.

Secondo il quotidiano il fatto risale allo scorso 4 marzo e le riprese sono state girate da alcune telecamere di sicurezza della zona e da un testimone in un edificio lì vicino, il quale ha raccontato che gli uomini sono poi stati passati per le armi, sebbene nei video non viene mostrato l’assassinio. Infatti il gruppo di prigionieri non torna poi nel palazzo. Un altro filmato ripreso da un drone il 5 marzo mostra i corpi di quegli uomini adagiati a un lato dell’edificio, mentre un gruppo di soldati russi è lì di guardia.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022