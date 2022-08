Peschereccio affonda, Guardia di finanza salva l’equipaggio

I militari della Guardia di finanza sono intervenuti appena in tempo, poco prima che l’imbarcazione affondasse.

A bordo del peschereccio in difficoltà si trovavano tre uomini, soccorsi e trasportati sulla banchina del porto dove li ha visitati un medico del 118.

La Vedetta “”Corigliano 807″ della Guardia Di Finanza stava eseguendo una normale attività di vigilanza e controllo. Quando a un certo punto, grazie agli avanzatissimi sensori di cui è dotata l’imbarcazione, i finanzieri hanno individuato tre persone in mare alla deriva, a circa 7 miglia da Capo Vaticano.

Una volta ricevuto l’allarme, l’unità della Guardia di finanza, che stava rientrando nel porto di Gioia Tauro, ha deviato la rotta. Le Fiamme gialle hanno raggiunto i tre uomini quando erano allo stremo e in evidente difficoltà. Dopo essere stati tratti in salvo e portati a bordo i tre hanno raccontato di essere membri dell’equipaggio ‘Maurizio I’ di Gioia Tauro, il peschereccio che stava affondando per cause ancora da accertare.

Il motopesca è affondato in maniera così veloce che i tre non hanno nemmeno avuto il tempo di chiamare i soccorsi e chiedere aiuto. Soltanto l’intervento dei militari della Guardia Di Finanza ha evitato conseguenze peggiori. I finanzieri sono arrivati in tempo per salvare tutto l’equipaggio appena prima che il peschereccio si inabissasse. I tre naufraghi, palesemente scossi ma in buone condizioni di salute, non hanno subito lesioni e ferite. I miliari li hanno subito trasportati nel porto di Gioia Tauro, affidandoli alle cure di un medico dl 118.