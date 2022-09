Sciopero treni 9 settembre, caos in tutta Italia: quali sono le corse garantite

Sciopero treni 9 settembre, caos in tutta Italia. Il fermo indetto a causa delle continue e violente aggressioni perpetrate ai danni del personale. Ecco quali sono le corse garantite.

Chi si è messo in viaggio già da questa mattina, per lavoro, piacere o necessità, è possibile possa essersi imbattuto in alcuni disagi in diverse città d’Italia. Previsto infatti per la giornata di oggi, venerdì 9 settembre, lo sciopero dei treni, indetto da Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord per protestare contro le continue aggressioni cui il personale di bordo e di stazione è spesso sottoposto.

Dalle 9:00 alle 17:00 i macchinisti e i capitreno incroceranno le braccia per 8 ore, e numerosi treni rimarranno così fermi sui binari. Le note ufficiali delle compagnie ferroviarie, però, riportano anche come saranno ugualmente garantite alcune corse durante la giornata. Ecco quali.

Sciopero treni, quali sono le corse garantite

“A seguito della escalation di aggressioni registrate nel mese di agosto non c’è stato da parte dei datori di lavoro, a partire dall’aumento delle risorse fino al supporto del personale di front line, nessun intervento. Non abbiamo registrato neanche una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto alle proposte su daspo trasporti e revisione della normativa in essere, avanzate dalle parti sociali”. Esordisce così la nota ufficiale dei sindacati che hanno indotto lo sciopero per la giornata di oggi.

Nella loro nota, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa spiegano anche che “la gravità e l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni non consentono indugi e necessitano urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori delle ferrovie”.

Alla luce dello sciopero, sono dunque previste delle cancellazioni totali o parziali delle corse dei treni Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. L’orario di stop è dalle 9:00 alle 17:00, ma Fs italiane fa sapere che i fermi potrebbero perdurare anche oltre l’orario indicato come termine. Alla luce del fermo indetto dai sindacati, per i passeggeri e i cittadini potrebbero verificarsi disagi sulla circolazione cittadina. Ad ogni modo, Trenitalia informa anche che è possibile tenersi sempre aggiornati sulla situazione accedendo al sito web trenitalia.com e visualizzando la pagina appositamente dedicata agli scioperi, chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, o rivolgendosi presso le biglietterie e gli uffici di assistenza.

Per quanto riguarda le corse garantite, si sottolinea che i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale, se questa risulta raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Altrimenti, i treni possono fermarsi presso una delle stazioni precedenti alla destinazione finale. Per quanto riguarda i treni regionali, i servizi essenziali saranno garantiti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ovvero dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Per quanto riguarda Italo e Trenord, le compagnie invitano i cittadini a consultare i loro portali ufficiali per ulteriori informazioni in merito allo sciopero.