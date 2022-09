Elettra Lamborghini, sotto la giacca niente: lo scatto senza reggiseno è da censura

Elettra Lamborghini divina in uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza: la cantante e influencer indossa una giacca con sotto nulla.

Lei è una delle conduttrici, personaggio tv, cantante ed influencer più amate dal grande pubblico nostrano, una delle grandi star della musica italiana. Stiamo parlando dell’ereditiera di casa Lamborghini, Elettra Miura Lamborghini.

Al contempo del grande successo musicale, Elettra Miura Lamborghini ha iniziato una brillante carriera anche nel piccolo schermo. Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, su Canale 5, ha debuttato anche alla conduzione del programma comico – insieme al duo PamPers – Only Fun, su Tv8. Per molti, Elettra Lamborghini sarebbe anche pronta ad una conduzione in solitaria, staremo a vedere.

Lo scatto di Elettra Lamborghini

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram, dove vanta oltre 7milioni di followers, Elettra Miura Lamborghini si è mostrata in tutta la sua bellezza. La cantante e conduttrice indossa un completo velluto verde acceso ma a strabiliare è la fisicità statuaria dell’ereditiera di casa Lamborghini. L’influencer, sotto la giacca, è completamente nuda, con un vestito che lascia poco all’immaginazione e lascia intravedere le sue forme giunoniche. Il post ha ricevuto tantissimi tra like e reaction. Ma qual è il grande segreto di bellezza di Lamborghini? Sport e una dieta ferrea: la cantante, infatti, si allena tutti i giorni e da anni pratica anche sport da combattimento.

La vicenda Elettra – Ginevra Lamborghini

Lunedì scorso, la sorella minore di Elettra, Ginevra Lamborghini, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7. La giovane, qualche tempo fa, ha iniziato – sulle orme di Elettra – una carriera nel mondo della musica. Col tempo, il grande pubblico ha scoperto gli screzi e le distanze tra le due sorelle, tanto che Ginevra non fu invitata al matrimonio dell’influencer con AfroJack. Nella puntata di ieri, dopo aver chiamata nella Mistery Room, Alfonso Signorini ha annunciato a Ginevra: “Elettra attraverso il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida. A noi e a te. Noi non possiamo non avvisarti di questa diffida. Te lo aspettavi?”.

Ha risposto la più piccola della famiglia Lamborghini: “Ci tengo a precisare che non do la colpa ai miei genitori. […] Anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto, è più facile per loro dirmi di andare avanti per la mia strada. Che magari sarà lei a venirmi incontro un giorno”. Ma qual è il motivo della lite? Ha spiegato: “C’è stata una sensazione nei suoi confronti di paura di essere prevaricata, che è un po’ oscurata da me. Perché ho iniziato a cantare? Sì, ma non credo che sia così. Potremmo farle insieme certe cose oppure no, però almeno diciamocele certe cose”.