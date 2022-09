Verissimo, anticipazioni 1 e 2 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Anticipazioni sul doppio appuntamento del talk di Canale 5, Verissimo, condotto in daytime da Silvia Toffanin: ecco tutti gli ospiti delle due puntate.

La nuova edizione del programma cult di casa Mediaset, Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin in daytime su Canale 5, ha avuto una grande partenza. Il talk, in termini di pubblico e di share, si è confermato uno dei migliori prodotti del piccolo schermo.

Silvia Toffanin, con professionalità e simpatia, riesce a raccogliere il meglio da ogni intervista. Complice anche la sua volontà di fare una televisione diversa, lontana dai classici talk pieni di caos, che si concentra sulle parole degli ospiti. Scopriamo insieme chi ci sarà nella puntata di sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti

Dicevamo, tantissimi gli ospiti dei due appuntamenti di questo weekend. Nella puntata di sabato 1 ottobre, ospiti di Verissimo, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, due grandi protagonisti della scorsa edizione del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. In seguito, ospiti in studio, i conduttori di Mattino 5, programma che occupa la fascia mattiniera di Canale 5, Francesco Vecchi e Federica Panicucci. E ancora, ospite in studio, Alena Seredova, ex compagna di Gianluigi Buffon, che presto convolerà a nozze con l’imprenditore Alessandro Nasi.

Nella puntata di domenica 2 ottobre, primo super ospite, la conduttrice di Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez. Si parlerà della sua storia d’amore con Stefano De Martino e, forse, la conduttrice argentina romperà il silenzio sul suo ex compagno Antonino Spinalbese, che ha parlato di lei al Grande Fratello Vip 7. Altra ospite la neo insegnante di canto di Amici, Arisa e poi Vanessa Incontrada, che recentemente ha annunciato la fine del suo matrimonio con Rossano Laurini.