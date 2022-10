Rosa Perrotta, il figlio Ethan in ospedale: “Non dormo da giorni”

C’è preoccupazione per Ethan il figlio della ex protagonista di Uomini e Donne e di Pietro Tartaglione, che poche ore fa è stato portato d’urgenza al pronto soccorso. A raccontare tutto Rosa Perrotta nelle sue storie Instagram

Sono ore di grande apprensione per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che oggi hanno portato d’urgenza il figlio Ethan, in ospedale.

A raccontarlo è la stessa influencer, molto provata per questi ultimi giorni in cui il piccolo non si è sentito bene, con alcune stories di Instagram.

Il bambino ha infatti avuto dei problemi di salute che richiederanno l’aiuto dei medici ospedalieri per essere risolti.

Rosa Perrotta, il figlio Ethan in ospedale. Cosa è successo al bimbo

Ethan, il figlio primogenito che ha avuto da Pietro Tartaglione, ha continuato a tossire per tutta la notte, che ha passato a letto al fianco della mamma. Una tosse insistente e preoccupante, che si può sentire chiaramente anche nella Instagram Stories pubblicate dalla Perrotta con Ethan sullo sfondo mentre gioca. La scorsa notte, proprio a causa della tosse del figlio, Rosa Perrotta non è proprio riuscita a chiudere occhio.

Il bambino ha tossito insistentemente, svegliando anche il fratellino Achille “Achi”, che apriva gli occhi ad ogni colpo di tosse, e che in questo periodo sta mettendo i dentini. Sulla carta, in un primo momento, sembrava che si trattasse solo di una semplice forma influenzale, ma con il passare delle ore, si è aggiunto un altro problema che ha convinto i genitori a portarlo d’urgenza nel più vicino Pronto Soccorso.

Poche ore dopo aver pubblicato le Stories sopra citate, Rosa ha pubblicato un selfie accompagnato da una didascalia che ha messo in agitazione i suoi fan. “La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo” ha scritto la ex UeD, che nella Instagram Stories ha fornito ai suoi seguaci i dettagli di quanto raccontato.

Come sta ora il piccolo?

Le foto del corpo del piccolo Ethan parlano chiaro. in queste ore, il bambino ha il corpo pieno di bolle, come se avesse avuto qualche reazione allergica.

A confermare il tutto il compagno di Rosa, Pietro Tartaglione che ha pubblicato sul suo profilo una foto dall’esterno dell’ospedale. Per fortuna, nella Stories successiva si vede invece il bambino dormire finalmente sereno. La speranza, ovviamente, è che tutto si risolva per il meglio senza nessun’altra brutta sorpresa.