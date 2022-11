Elon Musk licenzia su Twitter migliaia di lavoratori:«Ci ha bloccato il pc e scaricati con una mail di notte»

Il CEO di Tesla è il nuovo proprietario di Twitter e ha comunicato che entro oggi, tutti riceveranno una mail in cui sarà loro assegnato un nuovo incarico all’interno dell’azienda

Elon Musk è il nuovo proprietario di Twitter e, proprio come aveva annunciato, ha deciso di licenziare almeno 3.700 dipendenti dell’azienda in tutto il mondo. I dipendenti dell’azienda in Uk sono stati licenziati alle ore 3 del mattino e quindi hanno scoperto di non avere più un lavoro solo quando hanno aperto gli occhi.

Il nuovo Ceo di Twitter ha detto che tutti i dipendenti del social in Uk riceveranno una mail entro oggi in cui verrà loro assegnato un nuovo incarico all’interno di Twitter. In diversi casi, potrebbe trattarsi di un licenziamento. Tutti i dipendenti hanno ricevuto la seguente notifica:«Se sei in un ufficio o stai andando in ufficio, per favore torna a casa. Nel tentativo di mettere Twitter su un percorso salutare, venerdì affronteremo il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale.

Riconosciamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno dato preziosi contributi a Twitter, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo dell’azienda in futuro. Riconosciamo che questa è un’esperienza incredibilmente impegnativa da affrontare, indipendentemente dal fatto che tu ne sia colpito o meno. Grazie per continuare ad aderire alle politiche di Twitter che ti vietano di discutere di informazioni aziendali riservate sui social media, con la stampa o altrove».

Un dipendente di Twitter, intervistato dalla Bbc, ha detto:«Tutti hanno ricevuto un’e-mail in cui si diceva che ci sarebbe stata una forte riduzione del personale, e poi circa un’ora dopo, i dipendenti hanno visto negato l’accesso ai propri laptop da remoto e a Slack e Gmail è stato revocato». Negli Usa, dove già sono cominciati i licenziamenti, alcuni dipendenti hanno fatto causa all’impresa per i licenziamenti eseguiti senza preavviso violando la legge federale e californiana.

Prima di comprare Twitter, Musk ha fatto sapere che l’azienda sotto la sua direzione sarà incentrata soprattutto «sull’ingegneria del software, sulla progettazione, sull’infosec e sull’hardware del server». La prima settimana di Musk è stata piena di incertezza. Ci sarebbero dovuti essere due meeting ma sono stati cancellati. I manager avrebbero avuto il divieto di convocare riunioni di team o comunicare in modo diretto con lo staff, come ha detto un dipendente senior dell’azienda, spiegando che erano sotto monitoraggio. La persona ha chiosato:«Pare di lavorare con la Gestapo».