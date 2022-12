Sanità: Covid ed inflazione hanno reso gli ospedali un percorso a ostacoli

La sanità italiana è sempre stata gravata da problemi piccoli e grandi. E’ specialmente al sud che la sanità è particolarmente carente.

Al sud spesso si parla di sanità negata ma sempre più spesso anche al nord ci sono problemi legati al sistema sanitario nazionale. La pandemia di covid e la fortissima inflazione hanno creato una montagna di problemi al sistema sanitario nazionale e questi problemi secondo gli esperti stanno emergendo proprio in questo periodo. Per gli italiani rivolgersi al sistema sanitario nazionale è diventato un vero e proprio percorso ad ostacoli.

I medici non si trovano e le liste d’attesa si stanno allungando in una maniera clamorosa. Purtroppo gli italiani oggi non hanno a disposizione l’alternativa della sanità privata perché la sanità privata oggi è diventata davvero troppo costosa per le tasche dei cittadini italiani presi nella morsa dell’inflazione al 12%.

La sanità è un lusso per pochi

Quindi da una parte abbiamo una sanità pubblica che diventa sempre più scadente anche perché i fondi sono sempre più risicati e dall’altra abbiamo una sanità privata che ormai è davvero appannaggio dei pochi ricchi. Eppure la sanità è un vero e proprio diritto costituzionale e non è certo un lusso e rendere difficoltoso l’accesso al servizio sanitario nazionale alle persone e costringerle a tempi d’attesa abnormi per delle visite specialistiche è qualcosa di davvero grave.

Allungare i tempi per una visita significa rendere poi l’eventuale cura molto meno efficace. Ma purtroppo i soldi dedicati alla sanità sono sempre più bassi. Gli ultimi governi hanno preferito spendere i soldi in altro modo e la sanità ma anche l’istruzione diventano delle cenerentole che però rischiano soltanto di allargare il già drammatico di vario tra ricchi e poveri.

La salute è il nuovo vero fronte dei divari sociali

Mentre i ricchi possono permettersi cliniche private sempre più moderne e lussuose, chi non ha i mezzi deve scontrarsi con tempi d’attesa che prima erano giustificati dall’emergenza covid, ma che oggi sono semplicemente la conseguenza di fondi veramente troppo scarsi elargiti alla sanità pubblica.

Le politiche neoliberiste che da decenni imperano nel nostro paese ormai hanno creato non soltanto lavoratori senza diritti ma anche cittadini privati del diritto alla salute e questo è particolarmente avvertibile in città come Taranto o altre città gravate da emergenze ambientali, che vedono anche una salute pubblica quasi inaccessibile.