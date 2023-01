Compra online dei pastori per il presepe, ma si vede recapitare 10 kg di droga

Un uomo ha acquistato dei pastori per completare il suo presepe, ma quando ha aperto il pacco si è visto recapitare qualcosa di decisamente inaspettato

Il curioso episodio è occorso a San Giorgio a Cremano (Napoli), dove un uomo, pensionato, aveva ordinato dei pastori per il suo presepe e, nonostante fosse vicino a San Gregorio Armeno, immaginando che ci sarebbe stata gente a passeggio tra le strade del borgo in cui si trovano le botteghe artigianali dei pastori, ha deciso di comprare i suddetti pastori online.

E così ha cominciato a fare la sua ricerca sul web, cercando di trovare il prodotto che facesse al suo caso. Trova dunque qualcosa di suo gradimento, virtualmente, in Spagna. Soddisfatto della foto che mostrava un agricoltore che pota una pigna d’uva dalla vite, con il figlio che regge una sacca di vimini, acquista il prodotto. Il prezzo anche è buono, 45,68 euro incluse le spese di spedizione, con consegna in qualche giorno.

Il 2 gennaio, il corriere gli porta il pacco. Ma osservandolo bene, pare troppo grande nonché di un certo peso per contenere una scena campestre di piccole dimensioni. Nella bolla di accompagnamento c’erano destinatario e prodotto comprato.

L’uomo apre dunque il pacco, seppur probabilmente perplesso, e dentro non trova i pastori. Quello che potrebbe apparire come del muschio, è in realtà marijuana. E neanche poca, ma ben dieci chili, sottovuoto.

A quel punto l’uomo comprende che al posto dei pastori gli hanno recapitato tutt’altro e contatta subito i carabinieri. I militari vanno a casa dell’uomo in breve tempo per tutte le verifiche del caso e scoprono che è realmente droga, pronta da vendere. I carabinieri mettono la droga sotto sequestro, e parte subito anche l’inchiesta. L’uomo resta quindi senza la scena campestre che aveva ordinato, mentre sono scattate le indagini sul caso. C’è un mistero irrisolto su cui far luce: ma non è che chi ha comprato la droga si è visto consegnare i pastori?