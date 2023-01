Madre percuote e brucia con le sigarette il figlio di 4 anni: il piccolo ha riportato gravi lesioni

Il bambino sarebbe stato picchiato con un oggetto contundente. Indagato anche il compagno della madre del bimbo

Un bambino di 4 anni è giunto in nosocomio con delle gravi lesioni alle dita di mani e piedi, nonché ai testicoli. Il bimbo ha riportato anche delle bruciature che sembrerebbero essere di sigaretta.

Per gli investigatori della procura di Agrigento, i responsabili, attualmente indagati, sarebbero la madre del bambino e il compagno di lei. I due sono indagati per maltrattamenti e lesioni contro il piccolo, che sarebbe stato anche picchiato con un oggetto contundente. Ai due hanno recapitato un avviso di conclusione dell’inchiesta preliminare a firma del procuratore aggiunto Salvatore Vella.

L’inchiesta

La misura è stata notificata dalla polizia di Agrigento, che si occupa di reati contro la persona e in particolare dei minorenni e che ha investigato sulla vicenda. L’inchiesta è scattata a seguito di una segnalazione dello staff sanitario dell’ospedale di Catania, in cui il bambino era stato portato in modo urgente a causa delle gravi condizioni in cui si trovava.

La polizia ha indagato tramite intercettazioni ambientali e telefoniche che, a detta dell’accusa, hanno consentito di rilevare “gravi indizi di colpevolezza” dei due indagati. Secondo l’accusa, infatti, i due adulti avrebbero «percosso il minorenne mediante con un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e del sacco scrotale». Il piccolo, oltretutto, ha riportato anche delle ustioni che si presume siano state causate da sigarette.