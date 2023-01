Ragazza accoltellata a Termini, il presunto aggressore al giudice:«Non sono io quell’uomo»

Il giovane di 25 anni arrestato con l’accusa di aver accoltellato una turista israeliana alla stazione Termini il 31 dicembre scorso, nega di essere lui l’aggressore

A.M. Chomiak, il clochard polacco di 25 anni fermato ieri alla stazione di Milano, in quanto considerato l’uomo che avrebbe assalito una ragazza di 24 anni israeliana alla stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso, nega di essere lui il responsabile dell’attacco.

«Non sono io quella persona», ha detto al giudice, negando di essere lui l’uomo immortalato dalle videocamere di sicurezza della stazione, che mostrano l’aggressione di un uomo X ai danni di una ragazza, colpita con tre fendenti e attualmente ricoverata in ospedale a Roma, al Policlinico Umberto I.

L’avvocato che assiste il giovane, Francesca Rena, dopo l’interrogatorio di Chomiak di fronte al gip di Milano, Natalia Imarisio, ha riferito che il suo assistito si è detto innocente. L’avvocato ha anche spiegato che il giudice ha deciso di convalidare il fermo.

Nel corso dell’interrogatorio, il 25enne, interrogato nel carcere di San Vittore, ha respinto qualunque addebito in merito alla suddetta aggressione. Il giovane ha detto al gip milanese che quella notte non si trovava in stazione. Davanti al fatto che le videocamere di sicurezza lo avrebbero filmato sarebbe apparso calmo asserendo di non essere lui e dicendosi estraneo alla vicenda.

Secondo il pm Enrico Pavone, che ha fatto richiesta di convalida del fermo, il giovane sarebbe “socialmente pericoloso”, e potrebbe reiterare. Ecco perché il magistrato ha chiesto che venga emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del 25enne.

Da quanto si apprende, il giovane sarebbe stato una sorta di fantasma che da circa 8 mesi andava in giro per il nostro Paese e si ipotizza che possa essere affetto da problemi di genere psichico. Il 25enne non ha proferito parola dopo che lo hanno fermato e non parla la nostra lingua, ma al carabiniere che ieri lo ha bloccato, avrebbe replicato con un cenno del capo, quando gli sarebbe stato domandato se fosse lui l’uomo che si vedeva nel filmato.