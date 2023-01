Delate, ecco l’app che ti fa guadagnare col ritardo del tuo treno

L’idea è di due creatori che fanno i pendolari su Roma. Stanchi dei continui ritardi, hanno pensato di sfruttare i problemi di chi viaggia in treno in un’opportunità di risparmio.

Stanchi della lunga e difficile vita del pendolare hanno pensato di sfruttare il tempo perso a causa dei ritardi dei treni in un’opportunità. Da questa idea è nata una app in grado di generare degli sconti per ogni minuto perso e risparmiare così del denaro in sostituzione del tempo speso ad attendere.

La notizia viene riportata dal quotidiano il Messaggero, si tratta di Delate, applicazione che è stata inserita dall’European GNSS Agency tra le 30 app più innovative e verrà finanziata per la sua prima fase di sviluppo di MyGalileoApp. Creata da due ragazzi romani che trasforma i minuti persi in sconti per spese online. I due si chiamano Sofie Di Bartolomeo, 32enne che viaggia tra Roma e Avezzano, e Roberto Maurizio Paura, che viaggia tra Roma e Nettuno. L’idea, spiegano i due, serve a “trasformare il disagio in guadagno e recuperare, in qualche modo, il tempo perso“

Il suo funzionamento è semplice: Delate è gratuita e può essere scaricata da App Store e Play Store. Si indica il proprio viaggio prima della partenza, si attiva la localizzazione e questa attiverà un calcolo automatico dei minuti di ritardo del treno. Al termine del vostro viaggio aggiornerà il saldo dei punti che sono accumulabili sulle tratte regionali, interregionali e alta velocità coperte da Trenitalia. I punti possono essere utilizzati anche per buoni su Amazon e altri negozi online come come Carrefour, Ariete e Coin.

“L’obiettivo è accrescere il numero di utenti e poter offrire sconti sempre più vantaggiosi. In futuro vorremmo siglare un accordo con Trenitalia, per trasformare i minuti di ritardo i buoni sconto per successivi viaggi o abbonamenti” spiega Di Bartolomeo, uno dei due creatori. L’idea è nata proprio mentre stava aspettando un treno in ritardo insieme al suo socio. “Essere pendolari è stressante, sappiamo cosa significa dover saltare una lezione o anche ritardare di qualche ora il ritorno a casa dopo una giornata in ufficio. Abbiamo sempre sognato di avere un modo per recuperare quel tempo perso per questi disservizi – continua -. La abbiamo sviluppata a spese nostre, con il supporto di uno sviluppatore e curando noi la parte grafica“.

“Il fatto che un disagio si possa convertire in un vantaggio tramite un’applicazione ha subito attirato l’attenzione dei pendolari, alcuni dei quali fruitori di tratte con ritardi quotidiani – afferma Damiano Cupelloni, presidente del Comitato Pendolari della linea Orte – Fiumicino – Ci faremo promotori dell’applicazione in modo da incentivare l’utilizzo anche ad altri Comitati Pendolari che purtroppo, come è ben noto, viaggiano con costanti cancellazioni, limitazioni e ritardi“.