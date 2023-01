Bambino di 6 anni spara a docente: è in pericolo di vita. I poliziotti:«Non si è trattato di un incidente»

La docente, che ha 30 anni, sta rischiando la vita. Gli altri studenti sono stati messi subito al sicuro nella palestra della scuola

Un episodio choc ha sconvolto gli Stati Uniti: un bambino di sei anni ha sparato alla sua insegnante, 30 anni, in una scuola elementare della Virginia.

Secondo quanto ha riportato la polizia locale non si sarebbe trattato di un incidente. Il terribile episodio ha avuto luogo alla Richneck Elementary School, a Newport News. Da quello che emerge dal racconto dei media Usa, che hanno citato fonti di polizia, il bimbo è ora in stato di fermo e nessun’altra persona risulta ferita.

La docente rischia di morire e la polizia ci ha tenuto a sottolineare che quello che è successo non è stato un incidente. I poliziotti non hanno dato nessun tipo di dettaglio su come il bambino sia riuscito a impossessarsi di una pistola. Gli altri studenti sono stati messi subito al sicuro nella palestra della scuola, dove sono arrivati anche i loro familiari.