In Germania il Reddito di Cittadinanza sale fino a 1.600€ a famiglia, beati loro.

Mentre in Italia il reddito di cittadinanza viene fortemente tagliato e praticamente nel 2024 non esisterà più, nella vicina Germania le cose vanno in modo completamente diverso. Infatti il loro reddito di cittadinanza aumenta fino ad erogare circa 1.600 euro per una famiglia con due genitori e due bambini.

Ovviamente le cifre variano in base all’età dei bambini e ai componenti del nucleo familiare ma grossomodo una famiglia con due genitori e due figli prende più o meno questa cifra. In questo 2023 il reddito di cittadinanza tedesco al posto di essere diminuito è stato aumentato e diventa particolarmente ricco.

Uno stato sociale illuminato ed etico

Infatti in Germania chi si trova in difficoltà economica potrà percepire queste cifre molto ricche e in più lo stato gli pagherà anche l’affitto e il riscaldamento. Quindi circa 1.600 euro a famiglia sono ulteriormente arricchiti dal pagamento integrale dell’affitto e anche dal pagamento integrale delle spese per il riscaldamento.

A beneficiare del reddito di cittadinanza tedesco sono addirittura cinque milioni di cittadini e quindi si può capire bene come questa misura sia importantissima per la Germania. Il reddito di cittadinanza tedesco è una misura veramente straordinaria perché permette a tutte le famiglie che finiscano in difficoltà di vivere con la serenità di uno stato che comunque non le lascia da sole e non le abbandona.

Le famiglie sanno di non essere sole

Si tratta sicuramente di uno strumento socialmente molto progredito ma perché c’è tutta questa differenza tra Germania e Italia? Mentre la Germania si fa un vanto dell’avere uno stato sociale progredito e di aiutare chi finisce in difficoltà in Italia l’odio nei confronti dei poveri sta diventando qualcosa di davvero ingestibile.

Ormai nei salotti televisivi e sui giornali le persone indigenti vengono definite sistematicamente come pelandroni, fannulloni e vengono stigmatizzate in ogni modo. Eppure la solidarietà sociale è scolpita a caratteri di fuoco nella nostra Costituzione così come anche in quelle radici cristiane alle quali tanti partiti dicono comunque sia di rifarsi. Non si capisce come in un momento così grave per l’economia e con un’inflazione che arriva al 12%, ci sono paesi progrediti come la Germania che rinforzano le misure sociali proprio per avere un salvagente contro questa terribile situazione economica mentre invece poi ci sono paesi che come l’Italia mettono in condizioni sempre più allarmanti chi purtroppo finisca in difficoltà.

Troppe famiglie a rischio in Italia

L’indebolimento del reddito di cittadinanza in Italia è un grosso rischio per il paese perché le truppe famiglie in difficoltà potrebbero seriamente andare a minare quell’equilibrio sociale che già oggi appare compromesso. Infatti già oggi in Italia ci sono troppi poveri e se effettivamente il reddito di cittadinanza dovesse essere continuamente ridotto e depotenziato non si capisce proprio come tutta questa gente possa mangiare.