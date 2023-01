“Ho bevuto e mi sono drogato”: il racconto choc del principe Harry

Durante il tour per promuovere il suo nuovo libro, il principe Harry ha raccontato degli anni difficili seguiti alla morte della madre, dell’abuso di sostanze e del suo probabile “esilio”. Probabilmente non tornerà mai più nel Regno Unito.

“Era ovvio per noi bambini il ruolo della stampa britannica nella tragedia di nostra madre e avevo molta rabbia dentro di me che, fortunatamente, non ho mai espresso contro nessuno. Ma ho fatto ricorso al bere pesantemente. Perché volevo intorpidire la mente, o volevo distrarmi da qualunque cosa stessi pensando“. Lo racconta il principe Harry, figlio di Lady Diana di re Carlo III del Regno Unito nonché quinto in linea di successione al trono della Gran Bretagna.

Durante l’intervista rilasciata a Anderson Cooper domenica sera alla trasmissione 60 Minutes, Harry ha parlato del suo libro e in particolare del passaggio in cui racconta la depressione affrontata dal giovane principe, oggi 38enne, dopo la tragica morte della madre. Sull’uso di droghe che ha fatto afferma: “Non consiglierei mai alle persone di farlo in modo ricreativo, ma farlo con le persone giuste se si soffre di un’enorme dolore o trauma, allora queste cose funzionano come una medicina – ha continuato il principe -. Per me, hanno cancellato il parabrezza, il parabrezza della perdita. Hanno spazzato via questa idea che avevo in testa, che avevo bisogno di piangere per dimostrare a mia madre che mi mancava. Quando in realtà, tutto ciò che voleva era che io fossi felice“.

LE PROVE DELLA MORTE DI LADY D

“Pensavamo che forse faceva tutto parte di un piano – dice a proposito della morte di Lady Diana -. Che poi ci avrebbe chiamato e che l’avremmo raggiunta. Ho avuto questa convinzione per anni”. Fino a quando a 20 anni ha chiesto alla polizia il rapporto sull’incidente per avere delle prove. “Prova che era in macchina. Prova che è stata ferita. E la prova che gli stessi paparazzi che l’hanno inseguita nel tunnel erano quelli che stavano scattando fotografie, fotografie di lei che giaceva mezza morta sul sedile posteriore dell’auto”. Alla domanda dell’intervistatore se fosse a conoscenza di tutti gli elementi sulla morte della madre, Harry ha risposto “A dire la verità, no. Non credo di saperlo. E penso che nemmeno mio fratello lo sappia. Non credo che il mondo lo sappia“.

“NON TORNERO’ MAI PIU’ A CASA”

Alcuni giorni fa, in un’altra intervista, aveva raccontato dei rapporti tesi con il resto della famiglia a causa del suo matrimonio con l’ex attrice Meghan Markle e le accuse di razzismo nei confronti dei familiari. Harry ha dichiarato che con tutta probabilità non tornerà più nel Regno Unito. “Anche se ci fosse un accordo tra me e la mia famiglia, ci sarà un terzo soggetto che farà tutto il possibile per assicurarsi che ciò non sia possibile. Non ci impedirebbero di tornare indietro, ma lo renderebbero insostenibile. Questo sta essenzialmente logorando il rapporto tra di noi“. E a proposito del rapporto con la Regina Elisabetta II, sua nonna: “Sapeva quanto fosse difficile ed era triste per come erano andate le cose. Avevamo un ottimo rapporto. Non è stata una sorpresa per nessuno, men che meno per lei. Sapeva cosa stava succedendo. Sapeva quanto fosse difficile. Non mi ha mai detto di essere arrabbiata. Penso che fosse triste che si fosse arrivati a quel punto“.