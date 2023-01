Si reca dal dottore per un mal di schiena ma ha un cancro: muore a 19 anni dopo 3 settimane

Il giovane ha scoperto un sarcoma che purtroppo era già andato in metastasi all’interno del suo organismo.

Si era recato in ospedale in quanto accusava un forte mal di schiena, ma proprio lì ha fatto una tragica scoperta, ossia di avere un sarcoma. Carl Scott, 19 anni, ha anche scoperto che ormai quel tumore era in metastasi nel suo corpo.

Ha perso la vita tre settimane dopo essere stato in ospedale a Newcastle, in Inghilterra. Il giovane era affetto da un raro tumore, un sarcoma detto alveolare.

La madre del giovane, Clair Abraham, è sconvolta dalla perdita improvvisa del figlio e da quanto successo:«Mio figlio è andato in ospedale per problemi alla schiena, sentirci dire che aveva un tumore è stato uno choc. Tutto è successo così in fretta».

La donna ha parlato ai media inglesi di quanto fosse stata dura affrontare l’ultimo periodo:«Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili. Tutto era così sfocato e non abbiamo avuto il tempo di assorbire molto. Non avevo mai sentito parlare di sarcoma prima. Sono tornata a casa, l’ho cercato su Google e mi sono resa conto di quanto fosse grave», ha chiosato la donna, profondamente addolorata per la morte prematura di suo figlio.