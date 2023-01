Gabriel, modello di 27 anni trovato senza vita dopo un festino: si indaga sul compagno

Il giovane modello brasiliano era andato a convivere da poco tempo con un uomo italiano di 71 anni, incensurato, che conosceva da tre anni.

Lo hanno trovato con il corpo disteso sul letto, a petto nudo. Il suo viso era su un sacchetto di plastica poggiato su un cuscino. Sul cadavere nessun segno evidente di violenza. Il corpo del giovane modello Gabriel Luiz Dias Da Silva, 27 anni, brasiliano, è stato rinvenuto in una camera che non è sua.

È infatti nella stanza di un edificio in via Marinetti, in casa dell’uomo con cui negli ultimi tempi avrebbe avuto una storia, anche se non stabile. L’uomo con cui avrebbe avuto tale relazione è G.D.B., un uomo di 71 anni, italiano, incensurato, che il modello conosceva da tre anni.

La loro frequentazione era diventata molto assidua dopo che il 71enne aveva chiuso la relazione con un uomo con cui convivenza in precedenza. Lo stesso pensionato contatta i soccorritori nella mattinata di ieri. E poi, alla fine della giornata, lo indagano a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Un decesso su cui far luce, con molti punti oscuri da chiarire. Di fronte agli investigatori, confusamente, il 71enne ha raccontato gli ultimi giorni che aveva passato con il modello brasiliano. Due giorni prima, martedì 10 gennaio, i due erano stati nell’abitazione con degli amici, attualmente non identificati. Nello specifico, si sarebbe trattato di un festino con sesso e droghe.

Non sarebbe stata la prima volta che i due avrebbero organizzato tali festini. Il pensionato ha anche spiegato che i due convivevano da diversi giorni. Uno dei residenti ha anche asserito che «un paio di volte negli ultimi mesi, alla sera li avevo sentiti litigare sul pianerottolo».

L’indagato ha raccontato che da martedì, lui e Gabriel sarebbero stati sempre insieme a casa, anche se il custode afferma di aver notato il 27enne il giorno seguente mentre tornava a casa.

Tuttavia, il mattino dopo Gabriel, dopo aver fatto colazione con il 71enne si sarebbe sentito male, avrebbe assunto dei medicinali e si sarebbe rimesso a letto. Da qui, sarebbe l’ultimo istante che avrebbero trascorso nella stessa camera.

Il pensionato spiega di non aver dormito con Gabriel quella notte. Per ore non sarebbe più rientrato nella stanza per vedere come stava. Al magistrato, il pensionato ha detto che credeva che il 27enne stesse dormendo. Poi dice di essere rientrato in quella stanza per qualche istante per spegnere la stufetta e poi tornare in sala perché faceva troppo caldo. Alla fine, l’uomo si sarebbe appisolato su un divano.

Il mattino seguente, giovedì 12 gennaio, scopre il cadavere del compagno e chiama i soccorritori. Per comprendere che cosa sia occorso davvero e far luce se il modello sia morto per un malore, un incidente o un delitto, si dovranno attendere le verifiche tecniche sul materiale posto sotto sequestro in casa e l’esame autoptico.