Gelmini: “Nessuna marcia indietro. Scuole aperte al 100%”

Il Ministro degli affari regionali, Mariastella Gelmini, garantisce una riapertura delle scuole al 100%: “Nessuna marcia indietro, il governo vuole riaprire le scuole, lo farà e tende al 100 per 100 della presenza di studenti, ma c’è un problema che riguarda i trasporti e che il governo precedente ha un po’ dimenticato. Noi abbiamo attivato un tavolo con il ministro Giovannini, Regioni ed Enti locali. Si parte dal 60%, ci saranno punte del 75%, qualcuno lo farà al 100%, quell’obiettivo lo raggiungeremo progressivamente”.

Difatti, secondo una prima bozza del nuovo decreto: “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia” e “dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado” almeno “per il 50 per cento della popolazione studentesca”. La Gelmini ha sottolineato come la volontà politica sia quella di “far concludere in aula l’anno scolastico“.

Del resto, come ha sottolineato il Ministro: “Penso che forse oltre 11 regioni passeranno al giallo. Questo passaggio è una conquista degli italiani che hanno fatto sacrifici, ma ci vuole grande prudenza, il virus è invisibile ma non è scomparso”. Anche perché, ricordiamo, in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”. Il governo attuale, dunque, ha adottato misure diverse rispetto a quello precedente: “Non scarica le responsabilità sugli enti locali, ma le condivide con loro”, ha continuato la Gelmini. “In questo mese, mese e mezzo che manca al termine delle lezioni, riusciremo a riaprire, ma lavoriamo già per la riapertura a settembre in piena sicurezza“.