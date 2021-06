METEO: weekend instabile, Sabato e Domenica le zone a rischio | VIDEO

Meteo: WEEKEND, tempo instabile e le zone a rischio nelle giornate di Sabato 5 e domenica 6: dal caldo africano a una sferzata temporalesca con grandine

Meteo, weekend sabato 5 e domenica 6 ci aspettano due giornate turbolente. Ecco tutte le informazioni necessarie per poter affrontare questo fine settimana all’insegna dell’instabilità climatica: affronteremo, infatti, un weekend diviso in due fasce, la prima vedrà protagonista un picco di una prima fase di CALDO AFRICANO della stagione, successivamente il tempo subirà un’insolita inversione e sarà caratterizzato da una BATOSTA TEMPORALESCA con grandine.

Dobbiamo aspettarci dunque un’alta pressione incerta e vittima di un cambio repentino: il fine settimana inizierà infatti con una vera e propria fiammata africana, per poi lasciare repentinamente il posto a una – come detto in precedenza – perturbazione temporalesca. In poche parole, il primo weekend del mese di giugno sarà un continuo di alti e bassi, portando con sé gli strascichi di una già imprevedibile primavera. Instabilità che, viste le premesse, potrebbe protrarsi anche per una buona parte dell’estate imminente.

Ma vediamo ora nel dettaglio il fronte meteo-climatico di questo sabato caldo e afoso, seguito da una domenica dalle temperature vertiginosamente in ribasso in particolare nelle regioni Centro-Nord.

SABATO 5: nonostante il clima inizialmente estivo e afoso, ben presto la giornata di sabato sarà caratterizzata da un generale aumento di nubi, in particolare sull’arco alpino centro-occidentale e su gran parte dell’area del Centro, fino a portare allo scoppio di temporali sulle montagne del Nord e il Lazio interno. Anche l’Emilia Romagna e, in serata, il Veneto potrebbero essere interessati da piogge locali.

DOMENICA 6: il cambio climatico improvviso di sabato non sarà che un avvisaglia della giornata turbolenta di domenica 6, caratterizzata da frequenti focolai temporaleschi. Al Nord a essere maggiormente interessate saranno le regioni del Triveneto, dove potrebbero scoppiare temporali particolarmente intensi con raffiche di vento e locali grandinate. Da non escludere la presenza di fenomeni anche in Lombardia, mentre potrebbero dirsi salvi il Piemonte e la Liguria.

Scendendo verso il Centro, simili fenomeni metereologici e temperature interesseranno Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo, con particolare attenzione alle possibili piogge che potrebbero colpire i rilievi. Le piogge tuttavia non si fermeranno qui, arrivando a colpire con la loro irregolarità alcuni tratti della Sardegna e, in serata, alcuni angoli del Sud, come la Campania e la Puglia – sebbene saranno fenomeni deboli e localizzati rispetto al resto della penisola.

Sulle regioni meridionali, infatti, la perturbazione sarà ben poco attiva e dunque pure la domenica trascorrerà in un contesto tranquillo e prettamente estivo.