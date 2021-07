Million Day cinquina vincente oggi 20 luglio estrazione

Million Day, questa sera l’estrazione giornaliera del nuovissimo concorso che mette in palio un montepremi ogni sera. Oggi, sabato 20 luglio, in diretta con noi potrete scoprire la cinquina vincente che potrebbe farvi diventare milionari. Ad oggi i vincitori sono ben 172, vuoi essere il prossimo? Rimani connesso per scoprire come

lunedì 19 giugno

2 19 39 40 42

domenica 18 luglio

14 18 19 22 31

sabato 17 giugno

15 17 21 29 34

venerdì 16 luglio

3 9 18 33 42

mercoledì 14 luglio

1 14 23 35 52



Dopo soli 6 giorni, nuovo milionario al MillionDAY! È di Roma il 172° vincitore milionario del MillionDAY. Dopo la vincita milionaria di venerdì 11 giugno, si realizza un’altra vincita milionaria Giovedì 17 giugno, dove il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata da 1€. Il numero dei milionari nel 2021 è già arrivato a 26!

Giocare al Million Day non potrebbe essere più semplice: non devi fare altro che centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un milione di euro appunto. L’estrazione viene effettuata tutte le sere alle ore 19. Si può giocare fino alle 18.55 del giorno stesso oppure dalle 19.15 del giorno successivo. E’ anche possibile effettuare degli abbonamenti, fino al massimo di 20.

Ma anche online tramite l’apposito sito e utilizzando l’App dedicata. È possibile aumentare la probabilità di vincere con sistemi da 6 o 9 euro. Si può anche fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi. Continua a leggere per scoprire quanto puoi vincere:

Di seguito puoi vedere quali sono le frequenze e i ritardi aggiornati a oggi, martedì 20 luglio , per il concorso del Million Day:

49 RITARDO 41 13 RITARDO 33 50 RITARDO 31 25 RITARDO 30 43 RITARDO 25 44 RITARDO 24 24 RITARDO 23 12 RITARDO 22 26 RITARDO 18

Ecco quanto si può vincere: Segue la cinquina vincente di oggi, 20 luglio 2021. Million Day (ore 19.00) estrazione marzo

Per i 5 il montepremi è di un milione di euro

con il 4 è di 1000 euro

per i 3 di 50 euro

per i 2 infine di 2 euro.

Alle 19.00 vedremo se questa sera avremo un milionario.

Ecco l’estrazione dei numeri di oggi 20 luglio :

Ecco i numeri di oggi :

14 19 26 33 34

