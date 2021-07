Confermato il valore massimo di €500 per il bonus che coprirà il periodo sino al 31 dicembre 2021.

Buone notizie per chi ha richiesto il bonus vacanze entro il 31 dicembre 2020. Se non ne ha ancora usufruito, potrà farlo fino al 31 dicembre 2021. Dunque potrà usufruire dei €500 del bonus anche chi non ha voluto o potuto investirlo in una vacanza estiva. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia aveva proposto alcune modifiche al bonus, tra le quali la proroga al giugno 2022, ma questo non è andato in porto.

Invece sarà possibile cedere il bonus alle agenzie di viaggio. Sara proibito invece richiedere nuovamente il bonus. Il bonus vacanze è una sorta di incentivo per coloro i quali decideranno o hanno già deciso di trascorrere le vacanze nel nostro paese. ma non tutti possono richiederlo.

Come funziona concretamente il bonus

Tutte le famiglie con ISEE inferiore a €40.000 ne hanno diritto. A proposito di componenti del nucleo familiare, il bonus è proporzionato al loro numero. Per una persona il tetto massimo sarà di €150, per 2 persone di €300, per 3 persone o più si arriva alla soglia massima dei famosi €500

Entrando un po’ più nel dettaglio, il bonus ha un formato digitale e l’ottanta per cento del bonus si trasforma in un semplice sconto sull’importo dovuto all’hotel. L’altro 20% si recupererà come detrazione nella dichiarazione dei redditi.

I modi per recuperare lo sconto sono sostanzialmente due. Il primo è il credito di imposta in compensazione tramite modulo F24. Il secondo è la cessione a fornitori. Per cessione e fornitori si intende la cessione a fornitori di beni e servizi, ma anche intermediari finanziari e si può operare comunicandolo attraverso l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.