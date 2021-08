Migranti, Sea Watch 3 con 257 persone sbarcherà a Trapani

Assegnato il porto sicuro per Sea Watch 3, nave con 257 migranti a bordo. Tra loro, anche oltre 70 minori, per la maggior parte non accompagnati

La Sea Watch 3 sta virando in direzione Trapani, dove attraccherà facendo sbarcare 257 migranti che sono a bordo della nave da parecchi giorni. Tra di loro vi sono oltre 70 minori, per la maggior parte non accompagnati.

«Sea Watch 3 è in rotta verso Trapani», si legge su Twitter, «il porto sicuro che ci è stato finalmente assegnato. Dopo una notte particolarmente dura a bordo, anche a causa delle condizioni del mare, le 257 persone che abbiamo soccorso sono felici di sapere che potranno presto sbarcare». È quanto ha comunicato la stessa Ong.

Si attende invece che venga indicato un porto sicuro per la Ocean Viking, dove col trascorrere delle ore la situazione si fa sempre più complicata per i 550 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia.

Le persone sopravvissute sono sfiancate dal caldo e dall’assenza di spazio. Evacuate due donne un bambino per ragioni di salute, portati dalla guardia costiera a Lampedusa. Per far sì che si riduca la pressione sull’hotspot, hanno già portato 300 migranti a Porto Empedocle.