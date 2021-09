Fa irruzione dentro casa, picchia e rapina il suo ex: arrestata 24enne

Avrebbe fatto irruzione dentro casa del suo ex insieme a due complici il 16 maggio scorso, nel comune di Scarperia, a San Piero (Firenze). Lo avrebbero aggredito, picchiato e derubato.

/

Gli hanno infilato una coperta imbevuta di varichina in bocca per non farlo gridare. Lo hanno derubato e poi sono fuggiti. Una 24enne è stata per questa ragione arrestata dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Firenze su richiesta del pm Giulia Tramonti. È stato sottoposto alla stessa misura anche l’attuale compagno della donna, un uomo di 46 anni, mentre sono ancora in corso le indagini per identificare un terzo complice.

LEGGI ANCHE: Uccide il vicino dopo una lite: il pensionato aveva un poligono dentro casa

A seguito dell’episodio la vittima aveva riportato una prognosi di 25 giorni per trauma cranico. Tra gli oggetti rubati dai malviventi, denaro contante, abiti e una bicicletta. Secondo quanto riferito, nel corso della rapina il 46enne avrebbe anche detto alla vittima di ricordare bene il suo volto per descriverlo ai carabinieri, che comunque non gli avrebbero fatto nulla. A dare l’allarme ai militari furono i vicini di casa della vittima.