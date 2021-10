Ballottaggi, i primi dati sull’affluenza: meno votanti rispetto al primo turno

È del 9,73% l’affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%. Dunque l’affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa.

Roma, alle 12 affluenza al 9,36%

Alle ore 12 ha votato il 9,36% per i ballottaggi a Roma. Al primo turno l’affluenza alla stessa ora era stata del 11,83%. Il dato è arrivato dopo quasi un’ora. A Latina ha votato al ballottaggio il 12,81%; era andato a votare il 16,05% due settimane fa.

A Torino affluenza in calo

A Torino alle 12 ha votato l’8,58% degli aventi diritto. L’affluenza è in calo di oltre un punto percentuale rispetto al primo turno alla stessa ora (9,62%). Cinque anni fa, per il ballottaggio tra Appendino e Fassino, in un unico giorno di voto, alle 12 della domenica era andato alle urne il 14,8% dei torinesi.

Emilia Romagna

Affluenza alle urne in calo anche in Emilia-Romagna per i ballottaggi nelle Comunali in quattro comuni. Complessivamente, secondo i primi dati delle ore 12, in regione ha votato quasi il 12% degli aventi diritto (11,98%) rispetto al 13,85% del primo turno. A Cento (Ferrara) ha votato l’11,87% degli elettori (era il 13,95% al primo turno). Nel Modenese, a Finale Emilia ha votato il 12,50% (versus 14,89%) e a Pavullo nel Frignano il 12,48% (rispetto al 14,48%). A Cattolica (Rimini) ha votato l’11,25% (contro il 12,12%).

Benevento e Caserta

L’affluenza alle urne alle ore 12 è in calo, rispetto al primo turno di due settimane fa, nei due comuni capoluogo campani al ballottaggio. A Benevento ha votato il 10,40% degli aventi diritto (13,97 il 3 ottobre), mentre a Caserta l’affluenza è quasi dimezzata, all’8,75% contro il 15,12 del primo turno.

Beinasco con affluenza più alta ma calo ovunque

L’affluenza complessiva alle 12 nei quattro Comuni al ballottaggio in Piemonte (Torino, Beinasco, Pinerolo e San Mauro) è stata dell’8,74%, in calo di oltre un punto rispetto al primo turno (9,9%). A Beinasco il dato più alto, 11,3%, ma sempre in flessione rispetto a due settimane fa (12,17%); a Pinerolo affluenza al 9,98%, contro il 12,65% del primo turno, a San Mauro ha votato il 10,96%, il calo più netto, rispetto l 14,6% del 3 ottobre.