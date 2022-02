Rivolta autotrasportatori per caro carburante, un camionista accoltellato

La protesta degli autotrasportatori per il caro carburante dilaga in diverse zone d’Italia e c’è anche un ferito

Un autotrasportatore presente alla manifestazione sulla statale 16 in provincia di Foggia contro il caro carburante, è rimasto colpito da un’arma da taglio, a un fianco, da parte di un’automobilista. L’uomo non è grave. È successo stamane nei pressi dello svincolo per Torremaggiore (Foggia).

Alcuni testimoni hanno raccontato che l’aggressore, un 50enne, si trovava sulla sua auto e quando ha visto i manifestanti non avrebbe rallentato, anzi, sarebbe tornato indietro rischiando di travolgerli. A quel punto, sarebbe sceso dall’auto e con un coltello ha ferito uno dei camionisti che stavano manifestando.

Nel frattempo, vanno avanti nei tratti autostradali della Campania, i blocchi mobili degli autotrasportatori. Diversi camion stanno mettendo in atto dei blocchi nelle zone in cui vi sono le barriere di Napoli Nord lungo l’A1 Milano Napoli e sull’A30 Caserta Salerno. Stamane i camion avevano bloccato il casello Caianello, durante la notte la barriera di Napoli Nord, a Marcianise, in provincia di Caserta.

Caro carburante, proseguono le proteste di autotrasportatori e agricoltori

In Calabria, una trentina di autotrasportatori ha messo in atto un sit in dalle parti dello svincolo di Gioia Tauro. Stessa cosa allo svincolo di Rosarno, con una quindicina di autotrasportatori che poi si unirà all’altro gruppo e assieme si dirigeranno verso Palmi. Gli autotrasportatori non escludono, dopo l’incontro con il viceministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova, di rendere ancora più dura la protesta bloccando i rifornimenti di beni e servizi in tutta Italia.

La protesta giunge anche sulla statale 613, Lecce-Brindisi. I camionisti di sei tir hanno creato rallentamenti al traffico su un tratto di strada di 10 km in direzione nord, per poi fermarsi dentro un’area di servizio al km 26.

Bloccato il porto San Vitale di Ravenna, non solo per protestare contro i rincari del carburante, ma anche contro alcune misure del governo, tra cui il Green Pass. La protesta segue quella degli autisti in corso in altre zone d’Italia, come a Palermo e Caltanissetta.