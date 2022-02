Kiev: bimbi malati di cancro nel bunker dell’ospedale in condizioni choc [VIDEO]

In un video le immagini strazianti dei bambini ricoverati nell’Istituto del Cancro di Kiev circondati dal degrado.

Scene strazianti in un video diffuso dall’ong Soleterre, che mostra le scioccanti immagini del bunker dell’Istituto del Cancro di Kiev, dove sono ospitati 15 bimbi malati di tumore: sono i casi più gravi che, per questa ragione, non è stato possibile trasferire in case d’accoglienza o in ospedali più sicuri.

Sistemati in giacigli di fortuna a terra, nella sporcizia e senza luce

I bimbi, che non possono in alcun modo interrompere le cure, sono stati sistemati alla bell’e meglio in giacigli di fortuna posizionati a terra nei sotterranei della struttura, senza luce, circondati dal disordine e dal degrado, in condizioni igieniche proibitive e certo al di sotto del minimo necessario.

La testimonianza è arrivata dal presidente di Soleterre, ONG presente in Ucraina. Lo spostamento dei bambini oncologici, ha detto, è un esempio concreto di quando si dice che la guerra colpisce i più deboli.