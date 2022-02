Nipote va in visita agli zii anziani e gli ruba denaro e gioielli

Il tuo browser non supporta questo file

L’uomo, 52 anni, noto perché faceva uso di droga, non andava a trovarli da anni. Intervenuti i carabinieri

Un uomo di 52 anni ha contattato gli zii anziani che non vedeva da anni, avvisandoli che sarebbe andato a trovarli. L’uomo non si era mai fatto vedere né sentire negli anni addietro, neanche inviando gli auguri per Natale. Eppure gli zii lo avevano accolto affettuosamente quando aveva chiamato annunciando che sarebbe andato in visita.

Presto, però, si sarebbero resi conto che la visita del nipote non sarebbe stata quella che potremmo definire “di cortesia”. Infatti il 52enne, che faceva uso di droga, voleva solo prendere soldi per gli stupefacenti. Una volta andato a casa degli zii di 87 e 84 anni, l’uomo, col pretesto di andare in bagno e vedere l’abitazione si è intrufolato in camera da letto e ha derubato i suoi parenti di denaro, oro e gioielli.

I sospetti della badante

Nel frattempo, però, la badante dei due coniugi si è insospettita, dopo che il nipote era andato via di casa, perché ha trovato la borsa della signora di 84 anni aperta nel bagno col portafogli svuotato, oltre a un gran disordine nella stanza dell’anziana coppia. Grande il dispiacere dei coniugi quando hanno scoperto di essere stati derubati. Con le lacrime agli occhi hanno avvertito i carabinieri e hanno denunciato il nipote.

I carabinieri, dal canto loro, hanno subito trovato il 52enne, tossicodipendente, e hanno appurato che aveva già speso il denaro per l’acquisto di stupefacenti e per mettere benzina alla sua auto.

I carabinieri hanno inoltre trovato nell’abitazione dell’uomo la ricevuta di un “compro oro”, che conteneva la descrizione dei gioielli rubati agli zii e sono quindi riusciti a recuperarli per restituirli ai legittimi proprietari. I militari hanno denunciato l’uomo per furto.