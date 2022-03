Benno Neumair: al via il processo del 31enne bolzanino che uccise i genitori

Parte oggi il processo all’uomo che nel gennaio del 2021 uccise padre e madre. La difesa punta sull’incapacità di intendere e di volere.

L’anno scorso, in questo stesso periodo, nell’Adige si stavano ancora cercando le tracce di Peter, il padre di Benno Neumair. Il corpo di Peter riaffiorerà a Trento solo il 27 aprile, scorto per caso da un passante. Il cadavere della moglie Laura Perselli era stato invece ritrovato il 6 febbraio a Laghetti di Egna. A ucciderli, il 4 gennaio, era stato proprio il figlio.

La difesa giocherà la carta dell’incapacità di intendere e di volere

Parte proprio oggi, a un anno di distanza, il processo per Benno Neumair, il 31enne di Bolzano reo confesso dell’uccisione dei genitori e dell’occultamento dei loro corpi. Benno rischia l’ergastolo per il duplice omicidio. Già ricostruita in fase investigativa la dinamica degli eventi, durante il procedimento dovrà essere accertata soprattutto l’imputabilità – o meno – dell’uomo che ha già confessato il delitto.

La partita della difesa si giocherà presumibilmente sulla capacità di intendere e di volere di Benno. I legali del 31enne, Flavio Moccia ed Angelo Polo, tenteranno di dimostrarne l’incapacità di intendere e di volere. Già durante le indagini Benno è stato sottoposto a una perizia psichiatrica che ne ha accertato la seminfermità mentale solo in relazione al primo omicidio, quello del padre, avvenuto dopo una lite tra i due. Mentre, sempre stando alla perizia, Benno sarebbe stato in grado di intendere e di volere quando ha ucciso la madre Laura, un’ora dopo, per coprire l’assassinio del padre. Agli atti dell’indagine, però, non è stato depositato alcun riscontro oggettivo che mostri che Peter e Benno si fossero scontrati. Le circostanze dell’alterco, che secondo gli esperti avrebbe agito come fattore scatenante su Benno fungendo da «detonatore rispetto al suo disturbo di personalità di tipo narcisistico e antisociale», sono state raccontate dall’imputato stesso e dunque potrebbero far parte di una versione di comodo riferita dal 31enne bolzanino.

Un centinaio i testimoni ammessi al processo, il cui inizio è previsto per le 14 – e dove, curiosamente, la giuria popolare sarà interamente al femminile. La procura ha chiamato a testimoniare 50 persone, 28 la parte civile (Madè, la sorella di Benno, oltre agli zii) e un’altra ventina da parte della difesa che, nel tentativo di dimostrare l’incapacità di intendere e di volere di Benno, ha chiamato a testimoniare persone che potranno raccontare episodi anche datati sulla vita della famiglia Neumair e sullo stato delle relazioni di Benno coi genitori. Per esempio è stata convocata anche la vecchia maestra d’asilo del 31enne. Per via della normativa anti Covid l’aula potrà ospitare solo 40 persone in contemporanea.

Sarà ampia la copertura massmediatica del processo, anche a livello nazionale, data l’eco di questa drammatica vicenda iniziata il 5 gennaio dello scorso anno, quando Benno si recò nella caserma dei carabinieri di Bolzano per denunciare la scomparsa del padre e della madre. Subito sospettato dagli investigatori, venne arrestato il 28 gennaio. Di lì a poco, l’11 febbraio, confessò il duplice delitto. La Procura bolzanina decise di divulgare la notizia solo un mese dopo. L’udienza odierna si presenta ricca di possibile soprese, con l’ammissione dei testimoni e la fissazione delle successive udienze. La difesa chiederà il rito abbreviato, richiesta che quasi certamente verrà respinta dalla corte dato che l’abbreviato non è ammesso nei processi per reati per i quali è previsto l’ergastolo. Ma gli avvocati di Benno presenteranno comunque la richiesta dato che la normativa che vieta il rito abbreviato per i reati da ergastolo risale al 2019 e dunque sarebbe relativamente recente e passibile di essere modificata o reinterpretata.