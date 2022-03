Usa, l’avviso: «Americani, lasciate la Russia o Mosca potrebbe “trattenervi”»

Alcune segnalazioni parlano di cittadini statunitensi già trattenuti dai militari russi in Ucraina, mentre Biden su Twitter torna a dare del dittatore a Putin.

Washington denuncia: Mosca applica «in modo arbitrario la legge» e invita i cittadini Usa a lasciare il paese.

Mosca «potrebbe individuare e trattenere» i cittadini statunitensi presenti sul suolo russo alla stregua di ostaggi. È l’avvertimento lanciato dal Dipartimento di stato Usa che ha invitato gli americani a non andare in Russia o a abbandonare «immediatamente» il paese. Le autorità russe, fanno sapere da Washington, «applicano in modo arbitrario la legge» e sarebbero già giunte varie segnalazioni di cittadini americani «individuati e detenuti dall’esercito russo» in Ucraina.

Biden torna a definire Putin un dittatore

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people’s love for liberty. Brutality will never grind down the will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia. — Joe Biden (@JoeBiden) March 28, 2022



Intanto il presidente americano Joe Biden insiste nell’inasprire gli animi tornando a definire Putin un «dittatore». Ma questa volta lo ha fatto dal suo profilo Twitter personale e non su quello ufficiale della presidenza americana. «Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia», ha scritto sul suo account JoeBiden. Un tweet che segue di poche ore la conferenza stampa nella quale l’inquilino della Casa Bianca aveva precisato che i suoi commenti sul presidente russo sono giudizi «personali».