Il figlio si suicida, la madre lo trova e muore d’infarto

I corpi senza vita di madre e figlio sono stati trovati all’interno di un’abitazione da un altro figlio che ha poi chiamato i carabinieri.

L’uomo, un impiegato 52enne, si è tolto la vita con un revolver legalmente detenuto. La madre, 83enne è stata trovata morta nella stanza attigua.



La tragedia è accaduta in via Bachelet a Favara (Agrigento). La donna potrebbe non aver retto alla vista del figlio suicida ed essere quindi morta di infarto. I corpi sono stati trovati da un altro figlio della donna. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Favara e di Agrigento.

Secondo i sanitari del 118, la salma del cinquantaduenne operatore scolastico era fredda, mentre quella della madre, pensionata ottantatreenne, aveva una temperatura più alta: segno evidente – ed è questa appunto l’ipotesi accreditata – che il cuore dell’anziana non abbia retto al dolore e alla disperazione alla vista del figlio suicida. I carabinieri della tenenza di Favara si trovano sul luogo ed è presente anche il comandante della compagnia di Agrigento, il maggiore Marco La Rovere. A coordinare l’inchiesta, aperta dalla Procura di Agrigento, è il sostituto Chiara Bisso. A Favara, subito dopo la scoperta delle salme, si era sparsa la voce di un omicidio-suicidio. Secondo quanto è stato accertato al momento dai carabinieri si tratterebbe invece di un suicidio e della morte, per infarto, dell’anziana madre.