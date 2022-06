Putin avverte la Nato: “Se ci saranno basi in Svezia e Finlandia risponderemo”

Il Cremlino manda un messaggio chiaro ai Paesi della Nato. E avverte: la Russia risponderà se ci saranno basi Nato in Svezia e Finlandia.

Il leader russo ha poi parlato degli obiettivi della guerra in Ucraina e risposto alle ironie dei leader occidentali nei suoi confronti.

Mosca non starà a guardare nel caso di schieramento di basi Nato in Svezia e Finlandia. La Russia risponderà. È l’avvertimento lanciato dal presidente russo Vladimir Putin ai Paesi dell’Alleanza Atlantica. “Non abbiamo problemi con Svezia e Finlandia, come ne abbiamo con l’Ucraina. Ma in caso di posizionamento di infrastrutture militari Nato in Finlandia e Svezia, saremo costretti a rispondere in maniera speculare“.

Messaggio forte e chiaro. Il leader del Cremlino ha voluto rispondere anche alle battute dei leader del G7 che, al castello di Elmau, in Baviera, avevano ironizzato su di lui nel corso dell’ultimo vertice. I capi di stato dei “sette grandi” si erano detti pronti a mettersi a petto nudo per essere “più fichi” del presidente russo. “Non so come volessero spogliarsi, ma penso che sarebbe uno spettacolo disgustoso”.

Gli scopi della guerra in Ucraina secondo Putin

Putin ha anche aggiunto che “non è cambiato nulla nell’operazione speciale in Ucraina”, ma che “le tattiche possono essere diverse”. Poi ha spiegato che “le truppe russe raggiungono i loro obiettivi”. Il capo del Cremlino ha ribadito che “l‘obiettivo finale dell’operazione speciale è proteggere il Donbass e creare le condizioni per garantire la sicurezza della Russia”.

Quanto all’attacco (da 18 morti) al centro commerciale di Kremenchuk, Putin ha negato ogni responsabilità della Russia. “Il nostro esercito non bombarda le infrastrutture civili. Abbiamo tutta la capacità di sapere cosa c’è in ogni luogo”.