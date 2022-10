Clarissa Marchese, di nuovo in dolce attesa | Ma qualcosa frena la sua gioia

L’ex tronista di Uomini e Donne è incinta. Nel dating show di Maria De Filippi l’ex Miss Italia Clarissa Marchese aveva conosciuto Federico Gregucci e oggi arriva la splendida notizia, “frenata” però proprio da lei sui suoi social.

Con Federico, si sono incontrati nel salotto di Uomini e Donne ormai diversi anni fa e fin da subito la loro intesa è stata molto forte. Si sono innamorati e hanno lasciato il programma insieme, dando il via alla loro storia d’amore.

Qualche anno dopo la coppia è convolata a nozze e pochissimi mesi dopo è arrivata la notizia della prima gravidanza. A marzo del 2020 l’ex Miss Italia ha dato alla luce la sua prima figlia, Arya.

Ma ora c’è un’altra bella novità che ha fatto gioire tutti i fan della coppia, annunciata proprio da Clarissa, che però dopo un lungo post ha frenato gli entusiasmi dei follower.

Clarissa Marchese, di nuovo in dolce attesa. Tanta gioia ma…

La coppia ha condiviso su Instagram una foto insieme alla piccola Arya e poco dopo ha parlato della seconda gravidanza. “Presto saremo in 4. La famiglia si allarga. Siamo stra stra felici“, scrive Clarissa. “Diciamo che molti di voi l’avevano intuito. È stata una sorpresa per molti, ma non per tutti, però abbiamo voluto aspettare i tre mesi e di fare tutte le visite. È andato tutto bene e quindi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Poi piano piano vi racconterò tutto, però per adesso posso spiegarvi il motivo della mia assenza di questi ultimi tre mesi”. Poco dopo però ha raccontato che questa sua seconda attesa non sta procedendo senza intoppi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto infatti diversi problemi di salute nei primi tre mesi di gravidanza.

“Se la gravidanza di Arya è stata una passeggiata di salute, questa gravidanza di anni di salute me ne sta levando 10. Non me l’aspettavo. Con questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati particolarmente complicati. Non sono stata benissimo, però adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel. Poi vi racconterò bene tutto, ma volevo tranquillizzarvi, perché molti di voi erano preoccupati di questa mia assenza. Sono quasi spartita dal radar, ma volevo concentrarmi sulla mia salute e sul mio riposo. Adesso però sto meglio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese)

Il web in suo soccorso

Tanti sono stati i messaggi di solidarietà con questa coppia che è sempre rimasta nel cuore dei fan di Uomini e Donne. Al contrario di molte altre infatti, la loro unione è solida e felice e l’intenzione di allargare la famiglia, è la dimostrazione più bella di questo percorso che, ultimamente, per i partecipanti al dating di Maria De Filippi, non è così scontato.