Scopre di avere un cancro e organizza le sue nozze in 6 settimane: muore a 33 poco dopo il matrimonio

Quando ha realizzato che la sua malattia era incurabile, la sposa ha deciso di organizzare le nozze dal letto di ospedale per avverare il suo sogno d’amore

Una donna di 33 anni è venuta a scoprire di avere un cancro terminale e ha deciso, dal letto di ospedale, di organizzare le sue nozze in sei settimane. È successo in Gran Bretagna.

La donna aveva un buon lavoro e da due anni era fidanzata con un uomo di nome Angus, ed era molto felice. D’improvviso la terribile notizia. Una volta che ha scoperto che non c’erano più speranze e che sarebbe morta a breve, ha deciso di realizzare il desiderio di sposare il suo compagno prima di morire.

Victoria, questo il nome della 33enne, aveva conosciuto Angus, il suo compagno, tramite un sito di incontri. Dopo due anni di relazione, Victoria ha scoperto la malattia all’intestino e da lì ha tentato di allontanarlo, ma lui ha scelto di restare al suo fianco e insieme hanno fatto di tutto per combattere la malattia.

La donna era sempre stata sana e d’improvviso, dopo aver accusato dei crampi all’addome, ha deciso di fare delle analisi per approfondire il caso. Perdeva peso ed era affaticata. Ha cominciato un ciclo di chemioterapia durato sei mesi.

Purtroppo, però, le cure non ha sortito l’effetto sperato e l’ultima diagnosi era “incurabile”. A quel punto la donna è rimasta sconvolta. Lei stessa, in un’intervista, tempo fa, aveva raccontato:«Tutti i miei piani per avere figli, iniziare un nuovo fantastico lavoro, tutte le cose per cui ci battiamo quando presumiamo una lunga vita, sono falliti, proprio così».

Conscia che le restasse poco tempo da vivere, ha deciso, dal letto di ospedale, di organizzare il matrimonio con l’amore della sua vita, in sei settimane. Amici e familiari l’hanno sostenuta e la festa è stata “un grande successo”.

Dopo la festa, tuttavia, è peggiorata e l’hanno portata al St. Wilfred’s Hospice dove è spurata il 2 settembre scorso. È morta poche settimane dopo il matrimonio. Suo marito Angus, oggi vedovo, ha voluto ricordarla così:«Victoria era una giovane donna bella e in forma con un entusiasmo sconfinato per la vita».

I suoi familiari stanno supportando ora, la campagna “Stand Up to cancer” della Cancer Research UK e Chanenel 4. Il marito ha dichiarato:«Il cancro può colpire la vita di chiunque, in qualsiasi momento, quindi non abbiamo altra scelta che unirci contro di esso e aiutare gli scienziati a continuare a fare nuove scoperte».