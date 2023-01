Benedetto XVI, più di 100 mila in Piazza San Pietro per i funerali

Grande e sentita la partecipazione dei fedeli al funerale del papa emerito Benedetto XVI, in una Piazza San Pietro gremita.

È una Città del Vaticano blindata quella che ha accolto le 100 mila persone giunte oggi a San Pietro per dare l’ultimo saluto al papa emerito Benedetto XVI, morto a 95 anni lo scorso 31 dicembre.

Mercoledì scorso si era chiusa la veglia funebre che in tre giorni ha visto transitare davanti al corpo di Benedetto XVI circa 200 mila fedeli. Un mare di persone che ha superato le attese e che testimonia un grande affetto per papa Ratzinger. In tutti gli edifici italiani le bandiere a mezz’asta hanno ricordato dal Nord al Sud della Penisola la giornata dei funerali del papa emerito.

Blindata Piazza San Pietro

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Bruno Frattasi, ha previsto una zona di massima sicurezza dove bisognerà sottoporsi ai controlli al metal detector. È stata inoltre rafforzata l’interdizione dello spazio aereo su Piazza San Pietro, sulla quale viglieranno anche elicotteri, tiratori scelti, reparti speciali interforze (tra i quali quelli dell’antiterrorismo), vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Presenti in forze anche gli agenti di polizia: più di mille quelli che sono stati mobilitati per garantire la sicurezza durante la celebrazione. Fino alle 14 è stata vietata la vendita e il trasporto contenitori in vetro.

Papa Francesco presiede la messa

A celebrare la messa per i funerali di Benedetto XVI, iniziata alle 9:30 di stamattina sul sagrato della Basilica di San Pietro, è stato Papa Francesco. Con lui sull’altare anche il decano del Collegio Cardinalizio Giovanni Battista Re. Assieme a loro hanno concelebrato oltre 120 cardinali, più di 400 vescovi e 3.700 i sacerdoti. I giornalisti accreditati, oltre mille, provengono da più di 30 Paesi, tra i quali anche Asia, Africa, Sud America. La cerimonia è stata trasmessa in mondovisione.

Oltre ai semplici fedeli, al funerale sono presenti diverse le delegazioni titolo personale (le ufficiali sono quelle della Germania e dell’Italia). A rappresentare la Germania il presidente federale Frank-Walter Steinmeier, per l’Italia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

All’uscita della bara, dalla piazza si è levato un lungo e forte applauso. Monsignor Georg Gänswein, storico segretario particolare del papa emerito, ha baciato la bara di Benedetto XVI. Dopo è incominciata la recita de rosario, in una Piazza San Pietro gremita. La messa per le esequie è cominciata dopo l’arrivo idi papa Francesco n sedia a rotelle sul sagrato della Basilica di San Pietro.