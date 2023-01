Colazione da Cracco? Costa meno che in autogrill: lo scontrino spopola sui social

Diventa virale sui social la foto dello scontrino di una colazione nel locale milanese del noto chef. Dal prezzo davvero sorprendente.

Prima c’erano state le polemiche per il prezzo choc del cenone di Capodanno, adesso Carlo Cracco cerca di “rimediare” con una colazione davvero alla portata di tutte le tasche.

Molti avevano strabuzzato gli occhi davanti ai 500 euro a persona di prezzo base (bevande escluse) del suo menù esclusivo per festeggiare il nuovo anno. Ma ora sui social è diventata virale la foto dello scontrino per cappuccio e brioche che ha sorpreso un po’ tutti.

Il prezzo? Quattro euro e 80 centesimi. È questo il totale del conto, ben visibile sullo scontrino, che ha subito spopolato sulla celebre pagina social «Milano Segreta». Un prezzo decisamente economico, visto che lo scontrino della colazione proviene dal locale di Carlo Cracco all’interno della milanesissima galleria Vittorio Emanuele, in pieno centro.

Così la pagina Facebook ha deciso di postare l’immagine sui social non senza aver sottolineato che una colazione in galleria fosse costate meno che in Autogrill. «Questo è il risultato di quello che ho pagato facendo colazione da Cracco in Galleria, con una brioche che te la ricordi tutta la vita, stoviglie d’argento e porcellana – c’è scritto nel post pubblicato da Milano Segreta -. Che se state ad ascoltare i cretini che fanno post sensazionalistici lamentandosi di prezzi esorbitanti, che si mettono seduti, serviti e riveriti in galleria, state freschi. Praticamente la colazione all’Autogrill costa di più».

L’assalto dei commentatori sui social

Il post, che ha spezzato una lancia a favore dello chef originario di Creazzo, si è scagliato con durezza contro gli stereotipi e i luoghi comuni, prendendo di mira quelli che criticano i prezzi in determinati tipi di ristorante.

In migliaia hanno preso d’assalto il post pubblicato sui social da Milano segreta, una volta che l’immagine dello scontrino è diventata virale. Il post, neanche a dirlo, ha diviso utenti e follower sui social network. Si va da chi afferma, negando l’evidenza, che lo scontrino sia un fake a chi trova comunque eccessivo il prezzo della colazione. Ma non manca naturalmente chi, alla luce della posizione del locale di Cracco, nel pieno del centro di Milano nella storica galleria Vittorio Emanuele, per non parlare del servizio, trova invece piuttosto contenuto l’esborso.

Ad ogni modo si è accesa una polemica tale da spingere la pagina di Milano segreta a pubblicare un altro post sul tema dello scontrino di Cracco: «Da 24 ore va avanti la tiritera che ho pubblicato uno scontrino falso, migliaia di commenti che pubblico ‘fake’, che non è fotografato bene, che da Cracco in Galleria impossibile prendere cappuccino e brioche a poco più di 4 euro. Uno fa informazione e vedono complotti ovunque. Fate passare la voglia».