Donna di 70 anni pestata a sangue in casa da sconosciuto

Il volto della donna è fortemente tumefatto, l’aggressione sarebbe stata molto violenta. Ecco cosa è successo

Drammatica aggressione ad Alassio, in provincia di Savona. Una donna di 70 anni è stata assalita e pestata a sangue nella sua abitazione da uno sconosciuto. Quando l’aggressione è occorsa, era pieno giorno.

La violenza si è scatenata sabato scorso, 7 gennaio. Per via di questa aggressione, l’anziana ha riportato delle lesioni gravi al viso e al costato, per cui dapprima è stata portata in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure, e poi al San Martino di Genova, dove oggi si dovrà sottoporre a un’operazione maxillofacciale.

Da quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, come riportano La Stampa e Il secolo XIX, potrebbe essere stata una tentata rapina. I figli della donna hanno detto che «l’aggressore ha suonato alla porta. La mamma ha aperto ed è stata aggredita».

Per fortuna le grida dell’anziana lo hanno portato a fuggire, forse per paura che qualche vicino lo vedesse. La donna, sconvolta, ha detto che si tratta di un uomo alto, magro e col viso coperto da una sciarpa.

Su quanto è successo sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo in casa della donna, e dato uno sguardo alle immagini delle videocamere di sicurezza della zona.