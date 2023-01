74enne pestato per strada da 25enne fuggito da studio psichiatrico: è morto

Piero Orsini, neurologo pensionato, ha subìto una violenta aggressione da un giovane di 25 anni scappato da uno studio psichiatrico non lontano dal posto in cui è occorso il pestaggio. Il 25enne lo avrebbe massacrato di botte senza motivo. L’anziano è morto.

Era stato aggredito senza motivo lunedì pomeriggio, 9 gennaio, Piero Orsini, 74 anni, neurologo in pensione. Ieri era entrato in coma e ne avevano dichiarato la morte cerebrale, mentre da qualche ora è giunta la notizia del suo decesso.

Purtroppo, non ce l’ha fatta a sopravvivere alle botte che avrebbe ricevuto da un giovane di 25 anni, a Pisa. Nel pomeriggio di lunedì, Orsini è stato assalito dal 25enne e preso a botte, con una forte violenza: un pestaggio fatto di calci e pugni senza ragione.

Il giovane di 25 anni, di Firenze, in cura psichiatrica da 4 anni, lo avrebbe assalito senza motivo. I due non si conoscevano. Da quanto ha spiegato a La Nazione Giovanni D’Allestro, dirigente delle volanti della polizia, il giovane avrebbe avuto un raptus.

«È capitato a lui ma poteva capitare a chiunque. Dobbiamo ringraziare i tanti cittadini intervenuti in aiuto della vittima per sottrarla alla furia. L’aggressore non ha saputo spiegare perché abbia agito in quel modo. Sì è chiuso quasi subito in un mutismo completo e ha mostrato di rendersi solo parzialmente conto di quanto accaduto».

Da una prima ricostruzione della vicenda, il giovane si era recato con suo padre da uno psichiatra, il cui studio si trovava proprio nella zona in cui è poi avvenuta la tragedia. Mentre il padre era in bagno, lui è andato via dallo studio ed è sceso in strada, recandosi verso il lungarno Galilei.

Nel mentre, il 25enne ha incontrato il 74enne e senza nessuna ragione (non ci sono videocamere di sicurezza in quell’area), il giovane ha aggredito Orsini, che è stato poi portato in ospedale. Purtroppo, però, l’anziano è morto oggi, 11 gennaio.