Chelsea, sfuma l’arrivo di Enzo Fernandez? Ecco cos’ha fatto l’Argentino!

Il Chelsea di Graham Potter è letteralmente pronto a fare follie per portare a Londra Enzo Fernandez. Il campione del mondo manda un messaggio chiarissimo.

È stato uno dei protagonisti degli ultimi mondiali in Qatar e grazie anche alle sue prestazioni l’Argentina di Leo Messi è salita sul tetto del mondo. Stiamo parlando del centrocampista del Benfica Enzo Fernandez.

Classe 2001 cresciuto nelle giovanili del River Plate, con cui ha esordito nel calcio dei grandi, Enzo è stato forse la più grande rivelazione del mondiale invernale. Partito da riserva, gli è basta appena mezz’ora contro il Messico per segnare il gol del decisivo 2-0 e convincere Scaloni a farlo diventare il perno del suo centrocampo.

Arrivato in Portogallo per appena 14 milioni di euro, il suo valore è cresciuto a dismisura, tanto che i lusitani hanno apposto una clausola di 120 milioni di euro sul suo cartellino. Clausola che non sembra spaventare il Chelsea, che sarebbe addirittura disposto ad offrire di più al club portoghese.

L’idea dei Blues sarebbe infatti quella di offrire al Benfica ben 127 milioni di euro, chiedendo però dei pagamenti dilazionati ed evitando così di pagare tutta la clausola rescissoria in una sola soluzione. Un’offerta poi ritrattata dallo stesso club londinese, che sarebbe arrivato in Portogallo proponendo “solo” 90 milioni di euro più il cartellino di Ziyech e i prestiti dei due nuovi acquisti del Chelsea, Andrey Santos e Datro Fofana.

Un qualcosa certamente di anomalo, che ha destabilizzato l’ambiente al Da Luz di Lisbona, come sottolineato anche dall’allenatore Roger Schmidt: “Quello che stanno facendo con Enzo è inaccettabile, è una grande mancanza di rispetto, stanno facendo impazzire il giocatore”.

La risposta del diretto interessato

A ristabilire le cose ci ha pensato proprio il diretto interessato durante la partita di Coppa di Portogallo contro il Varzim. L’incontro è stato vinto dal Benfica per 2-0 con rete decisiva siglata proprio da Enzo, che ha pensato poi di esultare battendosi la mano sul petto e indicando chiaramente: “Resto qui!”

Nulla di fatto dunque per i Potter, che sperava di avere a sua disposizione il campione del mondo già a gennaio. Anche Schmidt è intervenuto nel post partita chiudendo di fatto tutte le trattative e spendendo parole di stima nei confronti dell’Argentino: “La telenovela è finita. Enzo resta con noi. Ama il Benfica e giocare per il Benfica e non ho mai dubitato di lui”.

Enzo Fernandez chiuderà dunque la stagione in Liga Nos, in attesa che il Chelsea o altri club tornino all’attacco nella prossima sessione di calciomercato.