Clamoroso PSG: la decisione su Messi lascia senza parole

Clamoroso episodio in casa Paris Saint Germain. La società avrebbe preso una decisione su Lionel Messi, stella della squadra, destinata a far discutere tifosi e addetti ai lavori.

L’accaduto potrebbe adesso gettare ombre inaspettate sul futuro dell’argentino sotto la Tour Eiffel.

Il neo campione del mondo, infatti, non accoglierà con molta gioia la notizia che potrebbe arrivare dalla società.

Messi torna a Parigi dopo la gioia in Qatar

Dopo quattro tentativi andati a vuoto, con la finale di Brasile 2014 contro la Germania che rimaneva una ferita aperta, Lionel Messi è riuscito a conquistare uno dei pochi trofei che mancava alla sua bacheca: la Coppa del Mondo. Il diez dell’Albiceleste, infatti, ha letteralmente trascinato i suoi sul tetto del mondo con una pregevolissima doppietta nella finale dell’Iconic Stadium di Lusail. Dopo trentasei, lunghissimi, anni la Selecciòn conquista di nuovo un mondiale, il terzo della sua storia. Anche nelle due occasioni precedenti l’Argentina era stata trascinata dal suo numero dieci: Mario Kempes nel ’78, Diego Armando Maradona nel 1986, e ora Lionel Messi nel 2022.

Clamorosa indiscrezione dalla Francia: ecco la decisione del PSG su Messi

Dopo la combattutissima finale contro la Francia, decisa solo ai calci di rigore, l’Argentina e i suoi calciatori hanno meritatamente festeggiato la conquista del trofeo più importante nel panorama calcistico. Quasi tutti i calciatori della Selecciòn, infatti, hanno trascorso il periodo di vacanza post-mondiale in Argentina con le rispettive famiglia. Tra questi c’è anche Leo Messi che, dopo i festeggiamenti, è rientrato in Francia per mettersi a disposizione del tecnico del Paris Saint Germain, Christophe Galtier.

Proprio dalla Francia è arrivata una notizia inaspettata destinata a far discutere. Secondo quanto riportato da Le Parisien, nel match contro l’Angers, che vedrà il ritorno di Messi al Parco dei Principi dopo la gioia mondiale, non ci sarà nessuna celebrazione per la grande conquista del diez argentino. Secondo il club, infatti, il tributo riservatogli dai compagni di squadra al momento del suo ritorno al centro sportivo è ritenuto sufficiente. La decisione è destinata a suscitare polemiche dato che l’Albiceleste ha conquistato il titolo proprio a discapito della Francia del compagno Mbappé.