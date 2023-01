Investe due bambini, picchia un agente e fugge a piedi: arrestato

Mette sotto due minorenni e scappa, l’uomo è stato fermato dalla polizia ed è tornato a piede libero dopo averne combinate di tutti i colori.

Ha investito due bambini di 7 e 11 anni e aggredito un agente di polizia. Per questo motivo Enrico Moianetti, un uomo di 63 anni, è stato arrestato ieri a Roma nei pressi di via Nomentana. L’uomo non si è fermato a questo però, dopo avere colpito le due piccole vittime, ha arrestato la sua corsa contro altre macchine, mettendo sotto anche una donna.

Non contento, ha quindi colpito l’agente ed è scappato a piedi, lasciando incustodita la sua auto. Inevitabile quindi l’arresto e la udienza per direttissima che si è svolta questa mattina. “Ricordo che ero al volante, c’è stato l’incidente, alcune mamme urlavano, ho visto la strada libera e mi sono allontanato” ha dichiarato il responsabile il quale non ha saputo dare una motivazione alle sue azioni, nonostante fosse risultato negativo sia all’alcol test che a quello per le sostanze stupefacenti.

Il 63enne è accusato di omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per lesioni, l’auto è stata sequestrata. Il pm ha chiesto per lui il carcere ma il giudice lo ha rimesso in libertà dopo avergli detto “Mi raccomando, non guidi più, vada a piedi“.