Esplosione a Liverpool: tre arresti per terrorismo dopo la morte di un uomo

La polizia ha arrestato tre uomini in base alla legislazione sul terrorismo dopo l’esplosione di un taxi fuori dall’ospedale di Liverpool. Il passeggero presente nel veicolo è morto l’unico morto confermato.

Le forze dell’ordine hanno fermato gli uomini – di 29, 26 e 21 anni – nella zona di Kensington. Una strada nella zona di Sefton Park si trova isolata da domenica dalle forze armate. Alcune persone risultano evacuate dalle loro case come parte delle “indagini in corso sull’esplosione dell’auto”, ha detto la polizia.

Un convoglio di sette veicoli non contrassegnati – tre furgoni e quattro auto – è entrato nel cordone lunedì mattina presto. Gli ufficiali che indossavano giubbotti marcati “Negotiator” sono stati visti entrare nel cordone poco prima. Una squadra di pompieri era in attesa nelle vicinanze, ma la maggior parte degli agenti armati se n’era andata entro le 3 del mattino. Gli investigatori ritengono improbabile che l’esplosione sia causata da un guasto al veicolo. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, inghiottendo il taxi in una palla di fuoco. Il tassista, che è riuscito a fuggire prima che le fiamme si propagassero, non è in arresto. La polizia ha detto che è in ospedale in condizioni stabili.

L’esplosione è avvenuta fuori dall’ingresso principale dell’ospedale, e la polizia sta cercando di determinare se l’esplosione era deliberata e se c’è un significato nella posizione. Il luogo non è lontano dalla cattedrale di Liverpool, dove si stava svolgendo la manifestazione della domenica della memoria. La polizia sta lavorando per stabilire l’identità dell’uomo deceduto e qualsiasi associazione che possa far luce sull’esplosione. L’indagine è condotta dalla polizia antiterrorismo che è assistita dall’MI5, che ha il ruolo principale nello sviluppo dell’intelligence per contrastare il terrorismo.

Le dichiarazioni dei politici sull’esplosione a Liverpool

The incident at the #Liverpool Women’s Hospital is unsettling and upsetting and my thoughts are with those affected. I’d like to thank the emergency services for their swift response and for bringing calm to the situation.@MerseyPolice @MerseyFire https://t.co/q6GT7twBhb — Joanne Anderson (@MayorLpool) November 14, 2021



Il sindaco della città, Joanne Anderson, ha descritto l’incidente dell’esplosione a Liverpool come “inquietante e sconvolgente” e ha ringraziato i servizi di emergenza per la loro rapida risposta. La polizia ha ricevuto la chiamata alle 10.59 di domenica mattina per la segnalazione dell’esplosione di un’auto fuori dall’ospedale del centro città. Le fotografie di un’auto in fiamme sono circolate rapidamente sui social media, così come i rapporti che gli artificieri erano presenti.

“Purtroppo, possiamo confermare che una persona è morta e un’altra è stata portata in ospedale dove viene curata per le sue ferite. Fortunatamente non è in pericolo di vita”, ha detto la polizia del Merseyside. “Finora abbiamo capito che l’auto coinvolta era un taxi che ha accostato all’ospedale poco prima che avvenisse l’esplosione.

Boris Johnson ha detto: “I miei pensieri sono con tutte le persone colpite dal terribile incidente di oggi a Liverpool. Voglio ringraziare i servizi di emergenza per la loro rapida risposta e professionalità, e la polizia per il loro continuo lavoro di indagine”.

Nonostante l’esplosione a Liverpool, livello di minaccia terroristica nel Regno Unito rimane a “sostanziale”, il che significa che un attacco è probabile. In ottobre, il deputato conservatore Sir David Amess è stato ucciso in un presunto attacco terroristico mentre teneva il suo intervento nella sua circoscrizione a Leigh-on-Sea nell’Essex. Un uomo è stato accusato del suo omicidio e sarà processato il prossimo marzo.

Gli interventi della polizia

I tre arresti sono avvenuti intorno a Boaler Street nella zona di Kensington. Gli agenti armati sono piombati su una casa a Sutcliffe Street, fuori Boaler Street, nel pomeriggio e hanno arrestato un sospetto. Sezioni di Boaler Street e Sutcliffe Street sono rimaste isolate, con una forte presenza della polizia sulla scena mentre le indagini continuano. Una scena di polizia simile era in atto a Rutland Avenue in Sefton Park, con agenti dell’antiterrorismo avvistati nel quartiere. La gente del posto ha detto che la polizia è arrivata dalle 13:00 circa, mentre gli agenti hanno continuato a sorvegliare una specifica proprietà.

Leggi anche: Delitto Nada Cella, svolta nel caso: sangue sotto la sella dello scooter dell’indagata

Il commissario capo della polizia di Merseyside, Serena Kennedy, ha poi offerto la sua rassicurazione sull’incidente. Ha detto: “Mentre capisco che l’incidente di oggi può causare preoccupazione nelle nostre comunità, dovrebbe essere sottolineato che eventi di questa natura sono molto rari. In una dichiarazione, la polizia antiterrorismo del nord-ovest ha detto: “Stiamo conducendo l’indagine con il supporto della polizia di Merseyside. E stiamo mantenendo una mente aperta su ciò che ha causato l’esplosione.”

“La polizia di Merseyside continuerà a collaborare con i gruppi della comunità, i leader della comunità, le agenzie partner e gli individui nei prossimi giorni”. “Ci sarà anche una maggiore e visibile presenza della polizia nelle strade del Merseyside e vorrei incoraggiare le persone a impegnarsi con i miei agenti e a sollevare qualsiasi preoccupazione che possono avere”. Ha, poi, esortato la gente a non speculare su ciò che è successo. L’ospedale femminile di Liverpool ha detto che l’accesso alle visite resta limitato “fino a nuovo avviso”. I pazienti già all’interno si trovano invece dirottati verso altri ospedali “dove possibile”.