Covid, “Mi auguro di prenderlo”: morta assistente non vaccinata

Un’operatrice socio-sanitaria dell’ospedale di Alessandria, sospesa dal lavoro perché non vaccinata, è morta di Covid. A darne notizia è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, che conferma quanto anticipato dal bisettimanale locale ‘Il Piccolo’.

“Rispettiamo le convinzioni di ciascuno, anche se a volte si pagano con la vita, ma c’è rammarico che ancora oggi possano esistere posizioni non scientifiche”, ha dichiarato il sindacato. “Mi auguro questo virus di prenderlo. Almeno dico: ‘Ok, sono una complottista, una negazionista‘ – diceva la Oss, 64 anni, in in video postato a novembre – Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi”.