Insegnante di matematica finisce in ergastolo: accusato di cannibalismo

Condannato all’ergastolo un insegnante tedesco di matematica: accusato di cannibalismo, l’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la vittima e di aver fatto a pezzi il corpo con l’intenzione di mangiarlo.

Secondo quanto viene riportato dal Guardian, un insegnante di Berlino è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di un uomo in un delitto che, secondo il giudice, è stato compiuto nell’ambito di “fantasie di cannibalismo”. L’assassino insegnava matematica in una scuola privata, ed era stato arrestato nel novembre 2020, dopo che alcune delle ossa della vittima erano state trovate da alcuni passanti in un parco a Nord di Berlino. La madre della vittima ne aveva denunciato la scomparsa settimane prima. Secondo i media locali, l’imputato sul web era noto come CanOpener79, ed era solito frequentare siti di incontri per gay e forum sul cannibalismo.

Lo ha ucciso “per vivere le sue fantasie di cannibalismo”

Il professore 42enne, identificato soltanto come Stefan R. nel rispetto delle norme tedesche sulla privacy, è stato condannato oggi dopo un processo apertosi ad agosto. Il tribunale statale di Berlino ha ritenuto che l’imputato abbia ucciso un meccanico di 43 anni nel settembre 2020 “per vivere le sue fantasie di cannibalismo” – “un atto disumano”, ha detto il presidente della Corte, Matthias Schertz. Secondo gli investigatori gli uomini si sarebbero conosciuti su un sito di appuntamenti e si sarebbero incontrati per fare sesso nell’appartamento dell’insegnante, nel distretto di Pankow a Berlino. La corte ha ritenuto che l’imputato abbia stordito e ucciso il meccanico, facendone poi a pezzi il corpo; infine, avrebbe abbandonato i resti della vittima in diversi quartieri della città.

Nel tempo l’imputato aveva sempre più “sviluppato idee per il massacro e il cannibalismo”, e aveva visitato diversi forum di cannibalismo online, ha detto il presidente della Corte. Gli investigatori hanno trovato una sega per ossa e diversi coltelli nel suo appartamento. I pubblici ministeri hanno riferito che l’imputato avrebbe infatti tagliato i genitali della vittima con l’intenzione di mangiarli – sebbene non sia stato possibile verificare con certezza che abbia realizzato tale intenzione.

La polizia ha trascorso settimane alla ricerca del meccanico scomparso prima che alcuni passanti trovassero le ossa, per caso, in una foresta di Berlino. La corte ha accusato l’imputato di una colpa “particolarmente grave”, il che significa che non avrà diritto alla libertà condizionale automatica dopo 15 anni – come generalmente è consuetudine in Germania. L’imputato ha negato ogni accusa, dicendo di aver trovato il suo conoscente morto su un divano dopo aver trascorso la notte, e di non aver chiamato la polizia o un’ambulanza “perché sarebbe venuto fuori che sono omosessuale”. La difesa ne ha chiesto l’assoluzione.

Non è il primo caso in Germania che coinvolge presunto cannibalismo o fantasie che lo coinvolgono. Nel 2006 un tribunale ha condannato Armin Meiwes per omicidio per aver ucciso e mangiato un uomo che aveva incontrato online. Meiwes sta tuttora scontando l’ergastolo. E ancora, un agente di polizia tedesco è stato condannato per omicidio nel 2015 per aver ucciso un uomo incontrato in un forum dedicato al cannibalismo. I pubblici ministeri hanno detto che la vittima aveva fantasticato di essere mangiata, ma non c’erano prove che l’assassino avesse realizzato quella fantasia.