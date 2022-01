Eric Adams al centro della polemica: sindaco di New York accusato di nepotismo

La nomina del fratello minore a vice capo della Polizia e di un suo grande amico a vice Sindaco ha gettato il neosindaco nella bufera.

Il neosindaco di New York, Eric Adams, è già al centro di forti polemiche ed è accusato dalla popolazione così come dai suoi avversari politici di nepotismo. «I cittadini di New York si aspettano che gli amministratori pubblici siano scelti sulla base delle loro capacità e la loro qualifica» attaccano alcuni rappresentanti delle associazioni cittadine. «E non perché hanno relazioni di parentela o di amicizia con il Primo Cittadino» concludono. Il riferimento è alla nomina a vice capo della Polizia del fratello minore Bernard Adams e l’aver scelto un suo grande amico, Philip Banks, come vice sindaco.

Le accuse di nepotismo

Eric Adams, che non ha mai nascosto il suo carattere sicuro di sé, ha portato avanti queste nomine silenziosamente quasi a voler nascondere una situazione poco chiara. Stessa cosa non si può dire di tutte le altre nomine. Più nel dettaglio, il fratello minore di Eric Adams, Bernard, è il nuovo vice capo della Polizia e guadagnerà circa 242 mila dollari l’anno.

A far ancor più scalpore però è stata la nomina a vice sindaco di Philp Banks. Banks che fu un ex poliziotto costretto a togliere la divisa perché coinvolto in un caso di corruzione. Nell’amministrazione municipale hanno trovato spazio anche il fratello di Philp Banks, David il quale sarà l’assessore alla scuola e la compagna, Sheena Wright. Quest’ultima nominata tra i vice sindaco donna. Scelte che non sono passate inosservate neanche tra i suoi colleghi di partito.