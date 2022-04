Guida una Ferrari da 200 mila euro, ma è senza patente dal 2008: fermato dalla Finanza

L’uomo ha zero punti sulla patente da 14 anni. Adesso per lui scatterà una supermulta da migliaia di euro.

L’uomo, residente in provincia di Milano, era partito per una vacanza al mare.

Chi è che non sogna guidare una Ferrari, fonte inesauribile di sogni? Peccato che avesse invece esaurito non i sogni, ma i punti della patente l’uomo trovato dai finanzieri alla guida di una Ferrari modello Roma da oltre 200 mila euro. E non solo: i punti erano finiti ben 14 anni fa per via delle infrazioni stradali.

L’uomo era partito da Milano in compagnia di una donna. L’intenzione era quella di andarsene in vacanza al mare. Ma non aveva fatto i conti con la Finanza, che lo ha fermato all’uscita del casello autostradale di Riccione. Le Fiamme Gialle di Rimini gli hanno chiesto così i documenti scoprendo che la patente risultava sospesa dal 2008. I punti erano stati azzerati da una serie di violazioni stradali.

Per l’uomo è scattato dunque l’articolo 216, comma 6, del Codice stradale. Adesso potrebbe toccargli una maxi multa, superiore agli 8 mila euro, mentre per il veicolo è arrivato un fermo amministrativo di tre mesi. I due comunque sono riusciti a tornare nel Milanese. Alla guida della Ferrari si è messa infatti la donna che lo accompagnava. Lei invece era a posto coi punti della patente.