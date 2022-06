Stalking e revenge porn per farla divorziare dal marito: arrestato in flagranza

Aveva divulgato i suoi video “hot” quando la donna si era sposata con un altro. Prima per vendetta, poi per farla allontanare dal marito.

Una vessazione continua e persecutoria che ha portato la sua vittima all’esasperazione. Finché non si è decisa a denunciare.

Arrestato per stalking e revenge porn. La misura cautelare è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Viterbo. Agli arresti è finito un egiziano. Tre anni fa aveva conosciuto una donna di origine africana e tra loro si era instaurata una relazione ‘particolare’. I due, durante alcune video chiamate, si erano spogliati mettendo in risalto le parti intime.

Ma dopo che la donna un anno fa si è sposata, l’egiziano ha cominciato a perseguitarla divulgando le immagini delle sue nudità. Inoltre la vessava di continuo chiedendole altre immagini hot per farla divorziare dal marito.

La donna, esasperata, ha trovato la forza di denunciare tutto alla polizia. Che così ha organizzato un incontro ‘mirato’ per cogliere lo stalker in flagranza di reato. L’egiziano, che insisteva per appartarsi con la vittima minacciandola di essere ancora in possesso di immagini di lei nuda, è stato arrestato per i reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, per lui è scattato il divieto di avvicinarsi alla donna.