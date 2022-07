Galliani fa spese in Spagna: il colpaccio in difesa viene da un top club

L’amministratore delegato del neo promosso Monza, Adriano Galliani, è stato avvistato in Spagna per preparare l’assalto a un giocatore, il colpaccio in difesa viene da un top club.

Il Monza, dopo aver centrato per la prima volta in 110 anni di storia la massima categoria, sogna in grande e il calciomercato diretto da Berlusconi e Galliani sta facendo sognare i tifosi.

I brianzoli dopo gli acquisti di Pessina, Ranocchia, Sensi e Cragno non hanno nessuna intenzione di fermarsi qua. Dopo aver compiuto l’impresa della prima storica promozione in Serie A, la dirigenza del Monza vuole proseguire a riscrivere la storia del club alzando l’asticella degli obiettivi. La dirigenza è al lavoro per completare una squadra che potrà puntare a qualcosa in più della semplice salvezza.

La finestra estiva del calciomercato sta regalando tanti colpi e tra le protagoniste della prima fase di trasferimenti i biancorossi si sono fatti notare ingaggiando alcuni talenti del nostro campionato. Per ora la strategia è stata quella di rinforzare ogni reparto ma il presidente Berlusconi ha intenzione di provare a trattare con giocatori di altissimo livello.

Negli ultimi giorni l’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, è stato visto in Spagna in cerca di occasioni da portare a Monzaa. Il rinforzo che la dirigenza sta cercando è per il reparto difensivo. La prima volta in Serie A non si scorda mai e Galliani ha intenzione di fare di tutto affinché rimanga memorabile per tutti i tifosi.

Pronto l’assalto al giocatore

Galliano è volato in Spagna per provare l’assalto a un giovane difensore della cantera del Barcellona. Un acquisto che porterebbe alla squadra allenata da Stroppa qualità e spensieratezza.

L’amministratore delegato sta tentando il colpo in entrata per rendere ancora più competitiva la rosa del Monza che giorno dopo giorno si sta delineando una rosa che potrebbe lottare per posizioni più alte della zona salvezza. L’ultima mossa in programma dai brianzoli è quella di aprire una trattiva con il Barcellona per il difensore Oscar Mingueza.

Il calciatore viene valutato dal club catalano intorno ai 6 milioni di euro, un’affare che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni se il giocatore dovesse accettare la proposta di trasferimento.